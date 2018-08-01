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Власти Москвы не будут повышать стоимость платной парковки
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Власти Москвы не будут повышать стоимость платной парковки 

Говорит Москва 1 час назад
«Мы мониторинг делаем практически ежедневный с точки зрения свободных-занятых мест. Летом, конкретно сейчас, машин объективно меньше и места есть, пусть не конкретно около места, куда вам надо пойти. Даже если взять те же насыщенные Патриаршие пруды, Неглинную улицу (там, где всегда проблема), всё равно места есть: либо в паркинге подземном, либо на соседней улице. Говорить о том, что эффекта от платности совсем нет, не согласен. Он, возможно, где-то нивелируется, и надо эти вещи пересматривать. Но мы мониторинг делаем, и примерно 85% мест занято, 15% — свободно, где-то цифра до 20% доходит. Как таковой проблемы, что надо повышать стоимость, потому что мест не хватает, мы её не видим».
Платная парковка в Москве была официально введена с 2013 года, в последующие годы зона действия которой постоянно расширялась. Сейчас платная парковка расположена в пределах Третьего транспортного кольца и частично за ним.
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