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Семь дорог в августе отремонтируют в четырех районах Карелии
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Семь дорог в августе отремонтируют в четырех районах Карелии 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Также будет восстановлен участок трассы «Усланка-Мегрега-Обжа», по которому ездят школьные автобусы.
В августе в Суоярвском, Лахденпохском, Питкярантском и Олонецком районах приведут в порядок участки семи автомобильных дорог. Об этом сегодня сообщает пресс-центр республиканского Минтранса.
Отмечается, что в Лахденпохском районе дорожники восстанавливают верхние изношенные слои асфальта общей площадью 5100 кв.м. и укрепляют обочины. Работы ведутся на 41-42 км дороги Элисенваара — госграница (в пределах Лахденпохьи). В августе специалисты также займутся восстановлением покрытия автодороги Оппола — Рускеала в п.. Кааламо.
В Питкярантском районе подрядчик устраняет аварийную ямочность установкой «Турбо» на 52-144 км дороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта. Работы уже выполнены на участках площадью 800 кв.м.
В Суоярвском районе продолжаются работы по восстановлению покрытия (выборочно «картами») путем устройства выравнивающего слоя из а/б смеси на первых пяти километрах дороги Суоярви — Юстозеро (через Поросозеро) — Медвежьегорск и на 1 км дороги Суоярви-Койриноя. Контрактом предусмотрено устройство водопропускной трубы.
В Олонецком районе восстанавливают верхние изношенные слои асфальта на 1-м км дороги Олонец-ферма СПУ, а также на 4-м, 5-м и 10ом км дороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта.
— За счет дополнительных лимитов августе будет восстановлено покрытие на 40-50 км трассы «Усланка-Мегрега-Обжа», по которой ездят школьные автобусы,
— добавили в ведомстве.
По материалам: ptzgovorit.ru
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