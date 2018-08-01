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Чип и Дейл к вам спешат: фотограф устроила пир для бурундуков в лесу под Екатеринбургом
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Чип и Дейл к вам спешат: фотограф устроила пир для бурундуков в лесу под Екатеринбургом 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Екатеринбурженка Наталия Розова сняла милую фотосессию с бурундуками в лесу в районе скал Петра Гронского. Она устроила целое пиршество для зверьков, принеся с собой орешки, семечки и ягоды. А пока бурундуки обедали, фотографировала их и снимала на видео.
— Пока идешь с электрички до скал, тоже встречаются бурундучки, но трусливые и сразу прячутся, а вот с этими я нахожу контакт, — рассказала E1.RU Наталия. — Полтора месяца их не видела, очень была озабочена. Там кто-то нарушил их норы, и они исчезли, вот недавно опять начала их встречать. Сначала вышли два зверька, потом пришла группа туристов, они исчезли, стало тихо — опять вышли, и даже короткохвостик приседал на мою руку. Угощались свежей черникой, орехами и семечками. С короткохвостиком мы подружились, он был не против брать орешки с моей руки, «щеки-закрома» большие, складывает туда.
Кстати, по наблюдениям специалистов из Ботанического сада УрО РАН, в этом году в лесах и парках очень много белок — больше обычного.
Мы уже рассказывали про увлечение Наталии Розовой. Она любит фотографировать зверей и птиц, часто её снимки называют лучшими за месяц в рубрике «Фото дня» на E1.RU.
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