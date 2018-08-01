Городская клиническая больница имени Виноградова ДЗМ отмечает в этом году свое 60-летие

Юбилейные мероприятия включают в себя регулярные «Дни здоровья» — выездные консультации для жителей округа.

Ближайший из них будет проводиться 4 августа в городском парк «Сосенки» по адресу Нахимовский проспект, дом 10. Как отмечают организаторы, в развернутом в парке мобильном мини-госпитале будут проводиться консультации врачей-специалистов — терапевта, кардиолога и невролога, можно будет измерить артериальное давление и провести экспресс-диагностику для определения уровня сахара в крови. Начало в 10:00.