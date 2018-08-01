Ещё
Городская клиническая больница имени Виноградова ДЗМ отмечает в этом году свое 60-летие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут

Городская клиническая больница имени Виноградова ДЗМ отмечает в этом году свое 60-летие 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Юбилейные мероприятия включают в себя регулярные «Дни здоровья» — выездные консультации для жителей округа.
Ближайший из них будет проводиться 4 августа в городском парк «Сосенки» по адресу Нахимовский проспект, дом 10. Как отмечают организаторы, в развернутом в парке мобильном мини-госпитале будут проводиться консультации врачей-специалистов — терапевта, кардиолога и невролога, можно будет измерить артериальное давление и провести экспресс-диагностику для определения уровня сахара в крови. Начало в 10:00.
Обручевский меридиан: последние новости
Завершилось благоустройство нового сквера на Грузинском валу В столицу придет 30-градусная жара В Минздраве рекомендовали ограничить время пребывания на улице в жаркие часы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал280
Лепс ударил Аллу Михееву360
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР69
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут14
Фото Волочковой из храма довело до истерики фанатов13
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
00:09
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Катастрофы
01:21
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке
Происшествия Статьи
00:50
Словакия испугалась «Ночных волков»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение