Главный приоритет работы «Мосинжпроекта» — строительство московского метро

Принадлежащая властям Москвы инжиниринговая компания «Мосинжпроект» в ближайшие годы будет активно работать в основном в транспортном направлении, сообщил в интервью РИА Недвижимость в кулуарах Московского урбанистического форума генеральный директор компании Марс Газизуллин.

— Марс Мулланурович, что представляет собой АО «Мосинжпроект» сегодня?

— АО «Мосинжпроект» сегодня является крупной инжиниринговой компанией, в ее состав входят порядка 80 дочерних организаций, численность работающих более 12 тысяч человек.

— В каких направлениях ведется работа?

— Основное направление нашей работы сегодня — транспортное строительство в Москве , в частности — строительство метро, дорожное строительство — хорды, вылетные магистрали. Также мы строим гражданские объекты. Мы как раз завершили наши мегапроекты — это стадион «Лужники», парк «Зарядье» и концертный зал на его территории.

— Расскажите подробнее про вашу деятельность в части транспортной инфраструктуры?

— По транспортной инфраструктуре «Мосинжпроект» с 2011 года выступает оператором программы развития московского метрополитена, с тех пор мы построили 29 станций подземки и более 60 километров новых линий. Этот год планируется рекордным по объемам ввода объектов метро, планируем ввести более 20 станций, 8 из них и одно депо уже введены в первом полугодии. В конце августа готовятся к запуску семь станций Калининско-Солнцевской линии и депо «Солнцево». Также в конце лета запланирован технический пуск на Кожуховской линии метро от «Некрасовки» до «Косино». Кроме того, в конце этого года завершим строительство станций «Беломорская» на Замоскворецкой линии, «Нижняя Масловка» ("Савёловская") на Большой кольцевой линии (БКЛ) и депо «Руднево». Проект нового кольца подземки по праву можно назвать мегапроектом в метростроении. На данный момент работы ведутся на всех участках линии. А вообще, у нас программа строительства метро рассчитана до 2025 года.

— А какие гражданские проекты сегодня в работе у компании?

— На данный момент мы заканчиваем строительство Центра художественной гимнастики в «Лужниках». Этот спортивный комплекс сможет принимать соревнования международного уровня.

— «Лужники» этим летом принял огромное количество гостей, как оцениваете работу стадиона на практике?

— Самих себя хвалить не совсем корректно, но стадион у нас получился действительно великолепным. Мы сохранили и его историческую внешнюю оболочку, и при этом создали современный спортивный объект, соответствующий всем требованиям ФИФА. Самая главная позитивная оценка для нас это то, что говорили посетители «Лужников» о стадионе в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу.

— А что касается «Зарядья»?

— Парк «Зарядье» получился очень знаковым и уникальным объектом. Внутри Садового кольца Москвы новые парки не строились последние 50 лет. Выбранная для «Зарядья» концепция действительно создала парк нового поколения: в самом сердце Москвы появился зеленый остров с контекстом «про Россию », наполненный разнообразными культурными, образовательными, туристскими активностями. Скажу, что реализовать такую концепцию в кратчайшие сроки было не просто.

"Зарядье" — это не только ландшафтный парк, это комплекс сложнейших инженерных сооружений. С момента открытия парк уже посетило более 8 миллионов человек, это значит, что парк нравится, парк удался. Мне очень понравилось высказывание одного из спикеров Урбанфорума о том, что это парк, где можно ничего не делать, просто отдыхать.

— Концертный зал в парке «Зарядье», можно сказать, прошел боевое крещение во время проведения в нем Московского урбанистического форума.

— То, что МУФ проходил на территории " Зарядья" — это очень символично и почетно для нас. Я вообще считаю концертный зал жемчужиной парка. Это современный многофункциональный зал с великолепной акустикой и высокой степенью механизации: за 40 минут партер Большого зала трансформируется в горизонтальный ровный пол. Здесь можно проводить любые мероприятия от концертов до конференций и шоу-программ. Акустика создавалась с участием международных экспертов, мы изучили последний мировой опыт, проектировали и строили, консультируясь по звуку, чтобы поймать всю конфигурацию зала и в итоге акустика получилась очень хорошая.

— В этом году «Мосинжпроект» занял 118-е место среди крупнейших проектных компаний мира по версии журнала Engineering News-Record (ENR). За счет чего этого удалось достичь?

— Действительно, недавно «Мосинжпроект» впервые вошел в топ-150 лидеров мирового проектирования. В прошлом году компания стала 138-й среди крупнейших строительных холдингов мира. Рейтинги ENR составляются на основе показателей выручки компании. Надо сказать, что впервые заявку на участие в рейтинге ENR мы подали только в прошлом году и сразу же попали в топ. Сегодня «Мосинжпроект», пожалуй, одна из немногих инжиниринговых компаний в стране, которая обладает достаточными ресурсами, чтобы вести большие объемы проектирования и строительства. Сегодня мы готовы решать задачи любой сложности в гражданском, промышленном и специальном строительстве.