В Киргизии ужесточат требования к местам складирования ядов

Парламент готовится внести существенные поправки в природоохранное законодательство. Законодатели намерены ужесточить требования к местам складирования ядов старого поколения, использовавшихся в борьбе с сельскохозяйственными вредителями, и принять международные стандарты в сфере защиты окружающей среды.

— Еще в 2006 году наша страна присоединилась к Стокгольмской конвенции ООН по стойким органическим загрязнителям (СОЗ), однако до настоящего времени действенных шагов для исполнения многих ее требований предпринято не было, — пояснил депутат парламента Экмат Байбакпаев.

Разработать пакет документов, который помог бы привести природоохранное законодательство в соответствие с нормами Стокгольмской конвенции, поручено профильному ведомству — министерству сельского, водного хозяйства и пищевой промышленности Киргизии

Впрочем, насколько это поможет решить существующие в республике проблемы, пока неясно.

— По данным департамента химической защиты растений (ДХЗР) при минсельхозе, сегодня в могильниках и на складах республики хранится более пяти тысяч тонн устаревших пестицидов, — утверждает Экмат Байбакпаев. — Для такой небольшой по территории страны, как наша, это много. Только в одном могильнике «Сузак А» хранится три тонны пестицидов и гербицидов. Я уже не говорю о других регионах. Эти ядохимикаты загрязняют окружающую среду, пищевые продукты и являются причиной острых и хронических заболеваний. Они представляют собой токсичные хлорорганические вещества, которые долго разлагаются и способны сохраняться в окружающей среде десятки лет. Воздействие СОЗ снижает иммунитет, вызывает аутоиммунные заболевания и аллергические реакции. Все это знают, но как поступить с этим «наследством» советского агропрома?

Ситуация с утилизацией гербицидов и пестицидов производства СССР в республике, по мнению парламентариев, сложилась тупиковая. Утилизировать их Киргизия не имеет возможности, вывезти за границу — тоже. К примеру, в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза , членом которого Киргизия является с 2015 года, транспортировать стойкие органические загрязнители по территории Казахстана России нельзя. При этом почти 500 тонн ядохимикатов вообще не поддаются идентификации. Завезли их в республику несколько десятков лет назад, а архивы, которые могли бы пролить свет на состав, утеряны.

Тем не менее экологи полагают, что само намерение ужесточить природоохранное законодательство свидетельствует о позитивных сдвигах.