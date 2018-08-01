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Сотрудники библиотеки имени Аркадия Гайдара расскажут о литературных новинках 2018 года
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Сотрудники библиотеки имени Аркадия Гайдара расскажут о литературных новинках 2018 года 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Городе мастеров «Мастерславль» сотрудники Центральной городской детской библиотеки 3 августа проведут открытый урок для юных гостей мероприятия. На встрече расскажут о литературных новинках 2018 года.
— Слушатели узнают о принципе отбора произведений в каталог «Сто лучших новых книг для детей и подростков». Кроме того, с ребятами поговорят об экспериментальных изданиях. А еще им прочтут стихи современных поэтов, чьи сборники заслужили высокую оценку составителей каталога, — сообщила менеджер по связям с общественностью библиотеки Наталья Антоничева.
В программе мероприятия предусмотрено проведение мастер-классов по рисованию и сочинению историй.
Начало открытого урока запланировано на 11:00.
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