Сотрудники библиотеки имени Аркадия Гайдара расскажут о литературных новинках 2018 года

В Городе мастеров «Мастерславль» сотрудники Центральной городской детской библиотеки 3 августа проведут открытый урок для юных гостей мероприятия. На встрече расскажут о литературных новинках 2018 года.

— Слушатели узнают о принципе отбора произведений в каталог «Сто лучших новых книг для детей и подростков». Кроме того, с ребятами поговорят об экспериментальных изданиях. А еще им прочтут стихи современных поэтов, чьи сборники заслужили высокую оценку составителей каталога, — сообщила менеджер по связям с общественностью библиотеки Наталья Антоничева.

В программе мероприятия предусмотрено проведение мастер-классов по рисованию и сочинению историй.

Начало открытого урока запланировано на 11:00.