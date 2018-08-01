Дела-то обстоят гораздо хуже, чем кажется на первый взгляд

Пока в России бушуют страсти вокруг повышения пенсионного возраста, я из своего киевского далека с гораздо большим интересом наблюдаю за тем, что происходит в российско-американских отношениях. Ну, если верить прокремлевским пропагандистским СМИ, то там все совершенно замечательно: Путин встретился с Трампом в Хельсинки , и, конечно же, «сделал его» — просто положил на лопатки. И теперь он чемпион.

Роберт Мюллер. На самом деле дела обстоят гораздо хуже. Возьмем заявление советника по национальной безопасности президента США о том, что Путин сможет приехать в Вашингтон только тогда, когда закончится «охота на ведьм» — имеется в виду расследование о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, которые ведет специальный советник Минюста США

В действительности, смысл этого заявления означает совершенно другое: Трампу сейчас совершенно не с руки встречаться с президентом Путиным, если называть вещи своими именами, приглашение посетить Вашингтон осенью этого года просто-напросто отозвано. Потому что, кто сказал, что к середине следующего года расследование Мюллера прекратится? Я так не думаю — все только начинается.

31 июля стартует суд по делу Пола Манафорта , бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа. Понятное дело — ему, прежде всего, вменяют в вину уход от налогов через разные офшорные компании, где он отмывал деньги, полученные в Украине за консультации экс-президента Януковича, его Партии регионов и других политических сил и отдельных политиков. Но, между прочим, среди прочих грехов, которые вменяются Манафорту, является участие во встрече с некоей Натальей Весельницкой, которая предлагала людям из штаба Трампа компрометирующую информацию по поводу Хиллари Клинтон

Буквально на днях личный адвокат Трампа Майкл Коэн , который сам является фигурантом отдельного уголовного расследования заявил, что в обмен на иммунитет готов подтвердить, что будущий президент знал о встрече с этой самой Весельницкой. И одновременно в СМИ на Западе, как впрочем, и в России, появилась подготовленное расследовательским центром Михаила Ходорковского досье — информация, что Весельницкая была тесно связана с российскими спецслужбами и правоохранительными органами , и сотрудничала с ними в противодействии расследованию «дела Магнитского».

А тут еще и дело Марии Бутиной, которая пыталась наладить канал связи с Москвой Республиканской партией США через супер-влиятельную Национальную стрелковую организацию. Организацию, которая защищает вторую поправку к Конституции США, позволяющую американцам свободно владеть огнестрельным оружием. И которая, кстати, была одним из самых больших спонсоров предвыборной кампании Трампа.

Так вот Мария Бутина была связана не только с часто упоминающимся в этом контексте заместителем председателя Центробанка России Торшиным, но еще и с неким бизнесменом Николаевым, который, как утверждают злые языки, в свою очередь является близким другом и деловым партнером Игоря Левитина , советника президента России.