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Дела-то обстоят гораздо хуже, чем кажется на первый взгляд
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Дела-то обстоят гораздо хуже, чем кажется на первый взгляд 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Пока в России бушуют страсти вокруг повышения пенсионного возраста, я из своего киевского далека с гораздо большим интересом наблюдаю за тем, что происходит в российско-американских отношениях. Ну, если верить прокремлевским пропагандистским СМИ, то там все совершенно замечательно: Путин встретился с Трампом в Хельсинки, и, конечно же, «сделал его» — просто положил на лопатки. И теперь он чемпион.
На самом деле дела обстоят гораздо хуже. Возьмем заявление советника по национальной безопасности президента США о том, что Путин сможет приехать в Вашингтон только тогда, когда закончится «охота на ведьм» — имеется в виду расследование о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, которые ведет специальный советник Минюста США Роберт Мюллер.
В действительности, смысл этого заявления означает совершенно другое: Трампу сейчас совершенно не с руки встречаться с президентом Путиным, если называть вещи своими именами, приглашение посетить Вашингтон осенью этого года просто-напросто отозвано. Потому что, кто сказал, что к середине следующего года расследование Мюллера прекратится? Я так не думаю — все только начинается.
31 июля стартует суд по делу Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа. Понятное дело — ему, прежде всего, вменяют в вину уход от налогов через разные офшорные компании, где он отмывал деньги, полученные в Украине за консультации экс-президента Януковича, его Партии регионов и других политических сил и отдельных политиков. Но, между прочим, среди прочих грехов, которые вменяются Манафорту, является участие во встрече с некоей Натальей Весельницкой, которая предлагала людям из штаба Трампа компрометирующую информацию по поводу Хиллари Клинтон.
Буквально на днях личный адвокат Трампа Майкл Коэн, который сам является фигурантом отдельного уголовного расследования заявил, что в обмен на иммунитет готов подтвердить, что будущий президент знал о встрече с этой самой Весельницкой. И одновременно в СМИ на Западе, как впрочем, и в России, появилась подготовленное расследовательским центром Михаила Ходорковского досье — информация, что Весельницкая была тесно связана с российскими спецслужбами и правоохранительными органами, и сотрудничала с ними в противодействии расследованию «дела Магнитского».
А тут еще и дело Марии Бутиной, которая пыталась наладить канал связи с Москвой и Республиканской партией США через супер-влиятельную Национальную стрелковую организацию. Организацию, которая защищает вторую поправку к Конституции США, позволяющую американцам свободно владеть огнестрельным оружием. И которая, кстати, была одним из самых больших спонсоров предвыборной кампании Трампа.
Так вот Мария Бутина была связана не только с часто упоминающимся в этом контексте заместителем председателя Центробанка России Торшиным, но еще и с неким бизнесменом Николаевым, который, как утверждают злые языки, в свою очередь является близким другом и деловым партнером Игоря Левитина, советника президента России.
Посчитайте сами: Бутина от Путина всего в трех рукопожатиях. Нет, вы знаете, повторяю — мне кажется, все только начинается. С увлечением «будем наблюдать», как говорит главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», Алексей Алексеевич Венедиктов.
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