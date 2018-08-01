«Создание аффинажного комплекса в Красноярске создаст сильного игрока»

Александр Усс выдвинул предложение об организации холдинговой компании, ядром которой может стать »Красцветмет» . Как следует из стенограммы его встречи с Владимиром Путиным , для подобного проекта есть следующие предпосылки: в Красноярске имеется центр компетенций в виде самого «Красцветмета» и Сибирского федерального университета (с входящим в его состав Институтом цветных металлов и материаловедения), тогда как России есть два неприватизированных предприятия — Московский завод по обработке специальных сплавов и Приокский завод цветных металлов.

Рациональное зерно в идее главы Красноярского края налицо. Все три перечисленные им предприятия принадлежат к отрасли по обработке драгоценных металлов — золота, серебра, платины и платиноидов. Их объединение позволит сформировать нового игрока, который будет иметь широкую продуктовую линейку — от драгоценных металлов в слитках до различных изделий из них, например, порошковых припоев, контактно-пружинных и композиционных электроконтактных материалов, катализаторных и улавливающих сеток, мишеней и даже привычных всем цепей и браслетов. Их потребителями будут самые различные отрасли отечественной и зарубежной промышленности, поэтому проблем со сбытом ожидать не стоит.

Разумеется, при создании подобного холдинга предстоит взвесить все «за» и «против», ведь необходимо будет выполнить требований антимонопольного законодательства с целью обеспечения справедливой конкуренции на внутреннем рынке. Зато в итоге он сможет стать сильным игроком, способным обеспечить не только спрос со стороны российской индустрии, но и потеснить потенциальных конкурентов за границей, увеличив тем самым как свои доходы, так и налоговые поступления в бюджеты всех уровней»