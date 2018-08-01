В Знаурском районе Южной Осетии обнаружено два трупа

Южной Осетии. ЦХИНВАЛ, 1 авг — Sputnik . За прошедшую неделю на территории республики было обнаружено два трупа, оба без признаков насильственной смерти, сообщила пресс-служба МВД

Утром 25 июля правоохранители обнаружили в Знаурском районе в селе Исакыкау в собственном домовладении тело 64-летнего мужчины.

В УВД Знаурского района 27 июля также поступило сообщение о найденном в селе Корнис теле 83-летнего жителя села, мужчина также скончался в собственном домовладении.

Материалы по данным фактам пересланы в прокуратуру Знаурского района.