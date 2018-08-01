Ещё
В Знаурском районе Южной Осетии обнаружено два трупа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут

В Знаурском районе Южной Осетии обнаружено два трупа 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 1 авг — Sputnik. За прошедшую неделю на территории республики было обнаружено два трупа, оба без признаков насильственной смерти, сообщила пресс-служба МВД Южной Осетии.
Утром 25 июля правоохранители обнаружили в Знаурском районе в селе Исакыкау в собственном домовладении тело 64-летнего мужчины.
В УВД Знаурского района 27 июля также поступило сообщение о найденном в селе Корнис теле 83-летнего жителя села, мужчина также скончался в собственном домовладении.
Материалы по данным фактам пересланы в прокуратуру Знаурского района.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
Трейлер мультфильма от автора "Симпсонов" набрал свыше миллиона просмотров Анатолий Бибилов: осетинский народ неделим Около 200 военных полицейских доставили в Северную Осетию из Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал278
Лепс ударил Аллу Михееву360
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР68
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут14
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу135
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
00:09
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Катастрофы
01:21
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке
Происшествия Статьи
00:50
Словакия испугалась «Ночных волков»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение