Подъезды отремонтируют в поселении

Ремонт подъездов многоквартирных домов проведут в поселении Десеновское. Об этом стало известно 2 августа.

— В настоящее время специалисты приступили к замене отопительных приборов, светильников и выключателей по следующим адресам: улица 1-я Ватутинская, дома №13 и №17, — сообщили в отделе благоустройства администрации поселения Десеновское.

Стены и потолки приведут в порядок на другом объекте, который находится по адресу: улица Дмитрия Кабалевского, дом №20.

Специалисты планируют завершить работы по реставрации подъездов до 8 августа.

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