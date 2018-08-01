СМИ: забастовки персонала обошлись холдингу Air France в €335 млн

ПАРИЖ, 1 августа. / ТАСС /. Франко-нидерландский авиационный холдинг Air France-KLM потерял €335 млн из-за длительных забастовок персонала, проходивших во Франции по призыву профсоюзов с февраля по июнь, и введения новых стандартов бухгалтерского учета. Об этом в среду сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на авиаперевозчика.

Согласно его данным, из-за серии стачек прибыль авиакомпании снизилась во втором квартале этого года до €109 млн При этом с апреля по июнь пассажиропоток компании увеличился до 26 млн человек (+0,8%).

Участники стачек требовали повышения платы труда на 6%, однако дирекция главного французского авиаперевозчика была согласна только на 1% увеличения зарплаты и некоторое повышение премий пилотам с учетом личных показателей. Профсоюзы неоднократно напоминали руководству, что повышений зарплаты в Air France не проводилось с 2011 года в связи с введенным планом жесткой экономии, в то время как финансово-экономические показатели компании с того времени значительно улучшились.

В конце апреля глава Air France Жан-Марк Жанейяк поднял ставки, предложив трудящимся высказаться на референдуме, на который был вынесен план руководства увеличить оклады работников на 7% в течение четырех предстоящих лет. В голосовании приняли участие 80,3% сотрудников Air France, и больше половины — 55,4% — проголосовали против предложенного плана. По итогам референдума Жанейяк, руководивший Air France два года, подал в отставку. Исполнять обязанности главы авиакомпании была назначена 68-летняя Анн-Мари Кудер, которая ранее отвечала в составе руководства Air France за кадровую политику компании.

Air France была образована в октябре 1933 года. В мае 2004 года компания объединилась с авиакомпанией KLM. В настоящий момент авиаперевозчик осуществляет рейсы почти в 200 пунктов назначения.