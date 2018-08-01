Ещё
В Хабаровском крае зарегистрировали всех кандидатов на участие в выборах губернатора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут

В Хабаровском крае зарегистрировали всех кандидатов на участие в выборах губернатора 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края в среду зарегистрировала еще трех кандидатов на пост главы региона. Таким образом, сейчас зарегистрированы все пять кандидатов, сообщили корреспонденту ТАСС в региональном избиркоме.
"Избирательная комиссия в среду рассмотрела документы трех оставшихся претендентов на пост главы региона. Это кандидаты от КПРФ Анастасия Саламаха, Российской экологической партии «Зеленые» — Андрей Петров и "Справедливой России" — Игорь Глухов. Всего к выборам на пост губернатора допущено пять человек, — рассказали в избиркоме.
Ранее в качестве кандидатов в главы региона были зарегистрированы действующий губернатор Вячеслав Шпорт от "Единой России" и депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР.
Выборы губернатора Хабаровского края состоятся в Единый день голосования, 9 сентября. В этот же день будет выбран и мэр Хабаровска.
ТАСС: последние новости
СМИ: забастовки персонала обошлись холдингу Air France в €335 млн Источник: у погибших в ЦАР журналистов были просроченные редакционные удостоверения СК проверяет информацию о принуждении двух жительниц Бурятии к занятию проституцией в КНР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал280
Лепс ударил Аллу Михееву360
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР69
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут14
Фото Волочковой из храма довело до истерики фанатов13
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
00:09
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Катастрофы
01:21
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке
Происшествия Статьи
00:50
Словакия испугалась «Ночных волков»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение