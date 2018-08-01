В Хабаровском крае зарегистрировали всех кандидатов на участие в выборах губернатора 

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края в среду зарегистрировала еще трех кандидатов на пост главы региона. Таким образом, сейчас зарегистрированы все пять кандидатов, сообщили корреспонденту ТАСС в региональном избиркоме.
"Избирательная комиссия в среду рассмотрела документы трех оставшихся претендентов на пост главы региона. Это кандидаты от КПРФ Анастасия Саламаха, Российской экологической партии «Зеленые» — Андрей Петров и "Справедливой России" — Игорь Глухов. Всего к выборам на пост губернатора допущено пять человек, — рассказали в избиркоме.
Ранее в качестве кандидатов в главы региона были зарегистрированы действующий губернатор Вячеслав Шпорт от "Единой России" и депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР.
Выборы губернатора Хабаровского края состоятся в Единый день голосования, 9 сентября. В этот же день будет выбран и мэр Хабаровска.