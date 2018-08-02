В Хабаровске зарегистрировали шесть кандидатов в мэры города

ТАСС , 2 августа. Избирательная комиссия Хабаровска в четверг зарегистрировала последнего кандидата на пост главы города — самовыдвиженца Алексея Ворсина . Сейчас зарегистрированы все шесть кандидатов, сообщили корреспонденту ТАСС в избиркоме Хабаровска.

"Алексей Ворсин зарегистрирован в качестве самовыдвиженца на должность мэра Хабаровска. Всего в выборах на этот пост смогут претендовать шесть кандидатов", — отметили в избиркоме.

Выборы мэра Хабаровска состоятся в единый день голосования, 9 сентября.