В Хабаровске зарегистрировали шесть кандидатов в мэры города 

ТАСС, 2 августа. Избирательная комиссия Хабаровска в четверг зарегистрировала последнего кандидата на пост главы города — самовыдвиженца Алексея Ворсина. Сейчас зарегистрированы все шесть кандидатов, сообщили корреспонденту ТАСС в избиркоме Хабаровска.
"Алексей Ворсин зарегистрирован в качестве самовыдвиженца на должность мэра Хабаровска. Всего в выборах на этот пост смогут претендовать шесть кандидатов", — отметили в избиркоме.
Ранее регистрацию прошли кандидаты от "Единой России" Сергей Кравчук, от ЛДПР — Сергей Безденежных, от "Справедливой России" — Никита Михалев, от КПРФ — Максим Кукушкин и самовыдвиженец Сергей Елизаров.
Всего документы на регистрацию своих кандидатур подавало десять человек. Сергей Романов (Социал-демократическая партия России) и Армен Хачатрян ("Национальный курс") регистрацию не прошли, а регистрация Евгения Смолькина ("Парнас") была аннулирована. Самовыдвиженец Андрей Савельев снял свою кандидатуру с участия в выборах.
Выборы мэра Хабаровска состоятся в единый день голосования, 9 сентября.