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Димитриев: При Украине крымские ценности уничтожали организовано
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Димитриев: При Украине крымские ценности уничтожали организовано 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Был в археологической экспедиции в районе Белогорска. Обсуждали много «черную археологию». Значительная часть памятников грабленая. Притом не в древности, а в девяностых-двухтысячных. Открыто. Так, например, в 2001 году курган Ак-Кая срывали с помощью строительной техники, а вокруг выставили вооруженное оцепление. Крымские древности уничтожали в массовом порядке. Объясняется это системной работой СБУ, которое в соответствие с принципом «что охраняешь, то и имеешь» организовало работу грабителей. С 2014 таких массовых случаев нет. Только иногда находят свежие шурфы.
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