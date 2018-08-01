Димитриев: При Украине крымские ценности уничтожали организовано 

Был в археологической экспедиции в районе Белогорска. Обсуждали много «черную археологию». Значительная часть памятников грабленая. Притом не в древности, а в девяностых-двухтысячных. Открыто. Так, например, в 2001 году курган Ак-Кая срывали с помощью строительной техники, а вокруг выставили вооруженное оцепление. Крымские древности уничтожали в массовом порядке. Объясняется это системной работой СБУ, которое в соответствие с принципом «что охраняешь, то и имеешь» организовало работу грабителей. С 2014 таких массовых случаев нет. Только иногда находят свежие шурфы.