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Для игр «Авангарда» пока не подходит ни «Арена Омск», ни СКК Блинова
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Для игр «Авангарда» пока не подходит ни «Арена Омск», ни СКК Блинова 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Здание «Арены Омск» проходит экспертизу, которая продлится до середины августа, здание СКК ИМ. В. Блинова признано ограниченно работоспособным и нуждается в капитальном ремонте. В правительстве Омской области добавили ясности в ситуацию, связанную с домашней площадкой хоккейной команды «Авангард». Сейчас, напомним, идет экспертиза технического состояния «Арены-Омск», она продлится как минимум до 13 августа. Также началось обследование состояния инженерных систем и коммуникаций в СКК им. В. Блинова, его завершат также в середине августа.
— Раньше уже была заказана экспертиза технического состояния здания СКК им. В. Блинова, ее провело ООО «ГЛАВЛЕНЭКСПЕРТ» из Санкт-Петербурга. В результате комплексного обследования весной 2018 года были выявлены дефекты, — пояснили в пресс-службе облправительства.
Выяснилось, что в нескольких несущих конструкциях здания выявлены дефекты, связанные с коррозией металла из-за протекания крыши. Но в целом состояние несущих конструкций оценили как ограниченно работоспособное с необходимостью проведения капитального ремонта. Основные вопросы вызвала крыша, покрытие которой признали аварийным.
— С результатом экспертизы ознакомлен ХК «Авангард». Говорить о сроках приведения СКК им. Блинова в состояние, соответствующее требованием КХЛ, рано до завершения экспертизы, — подчеркнули в правительстве Омской области.
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