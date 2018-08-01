Для игр «Авангарда» пока не подходит ни «Арена Омск», ни СКК Блинова

Здание «Арены Омск» проходит экспертизу, которая продлится до середины августа, здание СКК ИМ. В. Блинова признано ограниченно работоспособным и нуждается в капитальном ремонте. В правительстве Омской области добавили ясности в ситуацию, связанную с домашней площадкой хоккейной команды «Авангард». Сейчас, напомним, идет экспертиза технического состояния «Арены-Омск», она продлится как минимум до 13 августа. Также началось обследование состояния инженерных систем и коммуникаций в СКК им. В. Блинова, его завершат также в середине августа. — Раньше уже была заказана экспертиза технического состояния здания СКК им. В. Блинова, ее провело ООО «ГЛАВЛЕНЭКСПЕРТ» из Санкт-Петербурга . В результате комплексного обследования весной 2018 года были выявлены дефекты, — пояснили в пресс-службе облправительства. Выяснилось, что в нескольких несущих конструкциях здания выявлены дефекты, связанные с коррозией металла из-за протекания крыши. Но в целом состояние несущих конструкций оценили как ограниченно работоспособное с необходимостью проведения капитального ремонта. Основные вопросы вызвала крыша, покрытие которой признали аварийным. — С результатом экспертизы ознакомлен ХК «Авангард» . Говорить о сроках приведения СКК им. Блинова в состояние, соответствующее требованием КХЛ, рано до завершения экспертизы, — подчеркнули в правительстве Омской области.