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В Петербурге появятся Крымский сквер и Салтыковский сад
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В Петербурге появятся Крымский сквер и Салтыковский сад 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Губернатор Санкт-Петербурге Георгий Полтавченко подписал постановление о наименовании ранее безымянных скверов города, документ опубликован на сайте городского правительства.
Сквер у дома №18к1 на проспекте Авиаконструкторов назван Крымским. Сквер напротив дома №23к1 на Малой Карпатской улице назван Карпатским, сквер на Большом Сампсониевском проспекте между Финляндским проспектом и Боткинской улицей — Боткинским.
Сквер у дома №223 на проспекте Обуховской обороны назван в честь Николая Львова, сквер на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта — в честь Раисы Штрейс.
На улице Академика Крылова от Приморского проспекта до улицы Савушкина появился Салтыкавский сад.
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