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31 июля состоялась встреча главы управы с местными жителями
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31 июля состоялась встреча главы управы с местными жителями 

Управа района Крылатское города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Крылатское города Москвы
Встреча с жителями дома 8к2 по Осенней улице прошла под эгидой события, которого жильцы ждали около 20 лет. Все дело в том, что в этом небольшом и компактном дворике до этого лета располагалась огромная голубятня, которая доставляла всем жильцам одни неудобства. И вот на месте этой голубятни, наконец, появилась современная спортивная площадка. Конечно, во дворе предстоит ещё восстановить газон и разбить красивую клумбу.
Много вопросов касалось содержания и эксплуатации самого дома: протечки кровли, постоянные подтопления подвала, неисправная система вентиляции и т.д. Все вопросы взяты под контроль и будут решены!
Поскольку этот жилой дом граничит с площадью Защитников Неба, то не обошлось и без вопроса, касаемого завершения работ и открытия площади. По состоянию на текущую дату работы выполнены на 95%. Осталось буквально несколько дней. Торжественное открытие этого знакового места запланировано на 14 августа. Приглашаем всех желающих!
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