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В марксовском горпарке совершили сразу несколько актов вандализма
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В марксовском горпарке совершили сразу несколько актов вандализма 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
В конце июля в Марксе Саратовской области вандалы разбили фонтан в городском парке, украли урну и разрисовали стены. Видеосюжет о происшествии сегодня, 1 августа, редакции ИА «Свободные новости» опубликовал городской портал VMarkse.ru.
Как уточнили авторы ролика, акты вандализма произошли в городе с 23 по 30 июля. У фонтана в горпарке неизвестные разбили несколько плит, которые закрывали водоотводную систему. Также в городе появились надписи на заборе и одном из зданий, которые уже закрасили на момент съемки.
Некоторые нарушения, которые произошли в вечернее время, попали в запись камер видеонаблюдения.
В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области корреспонденту ИА«Свободные новости» сообщили, что в полицию Маркса поступило обращение от районной администрации о том, что злоумышленники исписали стену здания рядом с церковью, примыкающей к горпарку. Причем чиновники сначала закрасили надпись, а уже потом обратились в правоохранительные органы. Сейчас по факту происшедшего ведется полицейская проверка.
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