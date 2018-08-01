В марксовском горпарке совершили сразу несколько актов вандализма

Как уточнили авторы ролика, акты вандализма произошли в городе с 23 по 30 июля. У фонтана в горпарке неизвестные разбили несколько плит, которые закрывали водоотводную систему. Также в городе появились надписи на заборе и одном из зданий, которые уже закрасили на момент съемки.

Некоторые нарушения, которые произошли в вечернее время, попали в запись камер видеонаблюдения.