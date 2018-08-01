В Киргизии борются с деградацией пастбищ

Изменение климата, неправильное возделывание земель и практически неконтролируемый выпас скота привели к тому, что из девяти миллионов гектаров пастбищных земель в республике около трети уже превратились в пустыню.

министерстве сельского хозяйства , пищевой промышленности и мелиорации КР подвели итоги работы специального проекта. Его главной целью должна была стать выработка мер, позволяющих снизить уровень деградации пастбищ и опустынивания лесов и орошаемых земель. Программа начала работать год назад, но, как признают сами специалисты, пока ситуация далека даже от оценки «удовлетворительно».

— За последние 25 лет в Киргизии площадь арчовых лесов сократилась на 18 процентов, — пояснил специалист международного общественного фонда «CAMP Алатоо» Белимбек Ажибеков, — Скорость деградации земель составляет 0,8 процента в год, что для Киргизии с ее дефицитом орошаемых и пастбищных территорий крайне губительно. Водные запасы страны также находятся под угрозой. Если не принять срочных мер, количество ледниковых зон к 2025 году может сократиться на 30 — 40 процентов, что уменьшит наполняемость водоемов более чем на треть.

По словам Ажибекова, в рамках проекта проведено озеленение сельского округа Кош-Добо, посажены сады с использованием местных киргизских сортов на территории Фрунзенского лесного хозяйства, а также отрегулирован речной поток на участке Ийри-Cуу. Не менее важным достижением проекта специалисты считают открытие информационного центра, где фермерам предоставляется необходимая информация о правильном выпасе скота.

Однако этих мер недостаточно, и если сами фермеры не будут заинтересованы в том, чтобы сохранить пастбища и лесные угодья, все усилия окажутся напрасными. Ранее, к примеру, предполагалось, что ситуация изменится с появлением правовых норм, регулирующих важные для животноводов вопросы.

Однако принятый в 2009 году закон «О пастбищах» мало что изменил. В 2013 году депутаты инициировали внесение поправок в кодекс «Об административной ответственности», увеличив почти в два раза сумму штрафа за нарушение режима использования мест для выпаса скота, но и эта мера оказалась малоэффективной.

По данным минсельхоза, присельские пастбища сегодня деградировали на 70 процентов, интенсивные — на 50 и отгонные — на 36. Всего за десять лет — с 2007-го по 2017-й — площадь территорий, пригодных для выпаса скота, сократилась на 250 тысяч гектаров. Специалисты убеждены, что если экстренные меры не будут приняты в самое ближайшее время, то через пять лет республика рискует вообще остаться без этой категории земель.

В свою очередь фермеры утверждают, что главная проблема вовсе не в них, а в коррумпированности местных органов власти.

— Ну а что нам прикажете делать? — поинтересовался глава фермерского хозяйства Асылбек Джаманкулов. — Брат главы сельской управы имеет 50 лошадей, а платит за десять, разве это правильно? Почему же я должен платить за своих коров полную стоимость? Созданные пастбищные комитеты деньги за пользование пастбищами собирают, а конкретной работы не видно. Да и кто в них входит? Уважаемые люди села, но ведь они не специалисты. Причем одним дают разрешение пасти скот на хороших участках, а другим достаются сорняки. Во времена СССР на высокогорные луга были проложены дороги, специально бурились скважины с водой, а в чрезвычайных ситуациях на дальние пастбища направляли вертолеты для оказания первой помощи, настолько была высока заинтересованность в развитии животноводства. Сейчас ничего подобного нет.

К сожалению, дальше споров о том, кто виноват в сложившейся ситуации, дело не идет, а вся пастбищная и лесная инфраструктура продолжает разрушаться. На ее восстановление потребуются не только значительные финансовые средства, но и время.

Тем временем

В урочище Суусамыр Чуйской области прошел V общереспубликанский слет животноводов республики. В нем приняли участие несколько сотен человек, большая часть которых привезла с собой племенных животных. Премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, побывавший на слете, заверил присутствовавших, что животноводство остается одним из приоритетных направлений в экономике, а развитие отрасли предполагает увеличение площадей под пастбища и кормовые культуры.