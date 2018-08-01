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Делегация из Надыма в честь Дня ВМФ посетила Новороссийск
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Делегация из Надыма в честь Дня ВМФ посетила Новороссийск 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Делегация Надыма традиционно приняла участие в праздновании Дня военно-морского флота в Новороссийске. В ее состав вошли глава Надымского района Леонид Дяченко, его заместители Семен Свидлов и Руслан Марущак, генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков, председатель Районной Думы Анатолий Писаренко, настоятель Храма в честь Святителя Николая Чудотворца Артемий Почекутов, председатель благотворительного фонда «Возрождение» Геннадий Радиола, сообщает пресс-служба Надымского района.
Члены делегации поздравили с Днем военно-морского флота подшефные части и моряков-надымчан, которые в них служат. В 2001 году надымская администрация и морской минный тральщик «Железняков» 184-ой бригады кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы заключили договор об установлении шефских связей. Шефскую помощь оказывают администрация Надымского района и предприниматели Надыма.
Во время визита представители Надыма встретились с главой Новороссийска Игорем Дяченко, пролонгировали соглашение о сотрудничестве с 184-й бригадой, посетили торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ, среди которых был и морской парад.
Напомним, с декабря 2017 года Надымский район и Новороссийск подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно ему, стороны будут содействовать деловым контактам, развитию взаимовыгодного торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного сотрудничества. Также будут проводиться работы по ознакомлению с жизнью, историей, культурой и традициями Надымского района и города-героя Новороссийска, с привлечением к участию в ней широких кругов общественности, населения, культурных, просветительских и иных учреждений и организаций.
Фото: пресс-служба администрации Надымского района
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