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Власти Подмосковья рассказали об успехах службы занятости
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Власти Подмосковья рассказали об успехах службы занятости 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Около 38 тысяч подмосковных жителей устроились на работу через областную службу занятости с начала года, заявила первый заместитель председателя регионального правительства Ольга Забралова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 1 августа.
«С начала 2018 года в Московскую областную службу занятости населения было подано 187,4 тысячи заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 67,9 тысячи человек, за информацией о положении на рынке труда — 62,4 тысячи человек, за профессиональной ориентацией — 30,6 тысячи человек», — сообщила Ольга Забралова.
По ее словам, работодатели очень заинтересованы в специалистах рабочих специальностей. Всего в банке вакансий в настоящее время размещено 51,7 тысячи позиций, уточнила она.
За первые три месяца текущего года специалисты центра занятости помогли трудоустроить более 10 тысяч человек.
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