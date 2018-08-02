Власти Подмосковья рассказали о трудоустройстве подростков

По ее словам, на период временного трудоустройства между работодателем и подростком заключается срочный трудовой договор.

«Помимо заработной платы, подросток получает ежемесячно материальную поддержку в размере не более 1275 рублей. В среднем дети работают от одного до двух месяцев в летний период», — рассказала Фаевская.

Министр уточнила, что чаще всего молодые люди устраиваются на работу в столярные мастерские, школы, курьерские службы или занимаются ремонтом.

По словам Фаевской, сегодня в регионе востребованы швеи, кладовщики, водители. Среди высококвалифицированных работников наибольшим спросом пользуются страховые агенты, инженеры, менеджеры и врачи.

Всего в регионе функционируют 46 центров занятости населения, они помогают найти работу людям разных профессий, также в них можно пройти курсы повышения квалификация или освоить новую профессию.