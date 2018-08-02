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Власти Подмосковья рассказали о трудоустройстве подростков
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Власти Подмосковья рассказали о трудоустройстве подростков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Более 12,6 тысячи подмосковных подростков при содействии центров занятости устроились на работу с начала года, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская в интервью «Риамо», которое опубликовано в четверг, 2 августа.
По ее словам, на период временного трудоустройства между работодателем и подростком заключается срочный трудовой договор.
«Помимо заработной платы, подросток получает ежемесячно материальную поддержку в размере не более 1275 рублей. В среднем дети работают от одного до двух месяцев в летний период», — рассказала Фаевская.
Министр уточнила, что чаще всего молодые люди устраиваются на работу в столярные мастерские, школы, курьерские службы или занимаются ремонтом.
По словам Фаевской, сегодня в регионе востребованы швеи, кладовщики, водители. Среди высококвалифицированных работников наибольшим спросом пользуются страховые агенты, инженеры, менеджеры и врачи.
Всего в регионе функционируют 46 центров занятости населения, они помогают найти работу людям разных профессий, также в них можно пройти курсы повышения квалификация или освоить новую профессию.
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