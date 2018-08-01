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Почти 38 тыс. человек трудоустроили через службу занятости с начала года в Подмосковье
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Почти 38 тыс. человек трудоустроили через службу занятости с начала года в Подмосковье 

РИАМО 47 минут назад
Фото: РИАМО
Почти 38 тысяч жителей Подмосковья трудоустроились через областную службу занятости, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«С начала 2018 года в Московскую областную службу занятости населения было подано 187,4 тысячи заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 67,9 тысячи человек, за информацией о положении на рынке труда — 62,4 тысячи человек, за профессиональной ориентацией — 30,6 тысячи человек», — сказала Забралова.
Работодатели в июле 2018 года разместили 10,5 тысяч вакансий, из них 77% — по рабочим профессиям.
«Сейчас в областном банке вакансий размещено 51,7 тысячи позиций, из них 70,7% — по рабочим профессиям, а 99,1% — с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области. При содействии службы занятости с начала 2018 года трудоустроено почти 38 тысяч человек», — добавила Забралова.
Уровень регистрируемой безработицы в Московской области на конец июля 2018 года составил 0,47% к численности экономически активного населения. В целом по России этот показатель равен 0,9%, по Центральному федеральному округу — 0,6%.
Общий уровень безработицы в Московской области по данным выборочного обследования населения Росстатом равен 2,6% к численности экономически активного населения. Для сравнения, в целом по России этот показатель составляет 4,8%.
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