Власти Кузбасса начали поиски источника загрязнения воды в городе Тайга

Власти Кемеровской области будут регулярно проверять воду в реке Яя, чтобы определить источник загрязнения, от которого страдает качество питьевой воды в городе Тайга, сообщила пресс-служба региональной администрации.

В июле 2017 года в Тайге, где проживает порядка 24 тысяч человек, вводили режим ЧС из-за повышенного содержания марганца в водопроводной воде. Для населения установили емкости с технической и питьевой водой. По графику подвозили воду тем, кто живет вдали от цистерн или не может до них добраться. Все социально значимые объекты обеспечили системами фильтрации. По предварительным данным, обнаруженный в воде марганец имеет природное происхождение.

По данным обладминистрации, в этом году жители Тайги снова пожаловались на качество питьевой воды. Старая насосная станция, по их словам, не справляется с очисткой воды из основного источника водоснабжения города — реки Яя.

«Было принято решение регулярно производить забор воды для проведения исследования в пяти точках — там, где, по предварительным данным, находятся источники загрязнения», — говорится в сообщении обладминистрации.