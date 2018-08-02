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Власти Кузбасса начали поиски источника загрязнения воды в городе Тайга
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Власти Кузбасса начали поиски источника загрязнения воды в городе Тайга 

sibnovosti.ru 45 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
Власти Кемеровской области будут регулярно проверять воду в реке Яя, чтобы определить источник загрязнения, от которого страдает качество питьевой воды в городе Тайга, сообщила пресс-служба региональной администрации.
В июле 2017 года в Тайге, где проживает порядка 24 тысяч человек, вводили режим ЧС из-за повышенного содержания марганца в водопроводной воде. Для населения установили емкости с технической и питьевой водой. По графику подвозили воду тем, кто живет вдали от цистерн или не может до них добраться. Все социально значимые объекты обеспечили системами фильтрации. По предварительным данным, обнаруженный в воде марганец имеет природное происхождение.
По данным обладминистрации, в этом году жители Тайги снова пожаловались на качество питьевой воды. Старая насосная станция, по их словам, не справляется с очисткой воды из основного источника водоснабжения города — реки Яя.
«Было принято решение регулярно производить забор воды для проведения исследования в пяти точках — там, где, по предварительным данным, находятся источники загрязнения», — говорится в сообщении обладминистрации.
Отмечается, что первый забор проб воды уже провели сотрудники местного «Водоканала», Роспотребнадзора и активисты. Воду на проверку взяли в черте города (на водозаборе), в русле реки Яя выше и ниже места впадения реки Березовая, в посёлке Яшкино (на 5 километров ниже дамбы пруда) и на переливной трубе пруда. Исследованием этих пяти проб занимается областной Центр гигиены и эпидемиологии. Специалисты проведут развернутый анализ, а также проверят качество воды на втором подъеме насосно-фильтровальной станции — перед подачей в сеть. Динамика результатов исследований позволит сделать выводы о характере загрязнения реки Яя, считают власти.
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