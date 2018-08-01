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Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с жителями Уссурийска
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Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с жителями Уссурийска
Primpress
1 час назад
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Фото:
Primpress
Во вторник, 31 июля, в ходе рабочего визита в
Уссурийск
врио губернатора Приморья
Андрей Тарасенко
встретился с жителями города, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации
Приморского края
.
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