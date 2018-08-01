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Во Владимире наградили победителей конкурса на лучший дом города
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Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут

Во Владимире наградили победителей конкурса на лучший дом города 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Как сообщалось ранее, максимальное количество баллов (100 из 100) набрал 173-квартирный дом №27 на Октябрьском проспекте. Даже спустя семь лет после сдачи в эксплуатацию во дворе продолжают работать несколько детских площадок, есть спортивные турники, много зелени и цветников, лавочки и столы, здесь идеально чистая контейнерная площадка, урны, удобная парковка. В середине двора жильцы установили «фирменного» косолапого мишку.
«Конкурсная комиссия городского управления ЖКХ оценивала не только двор, но и техническое состояние строительных конструкций, чердаков и подвалов, инженерных коммуникаций, лифтов, лестничных площадок и коридоров. Еще один важный критерий оценки — отсутствие задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги», — говорят в мэрии.
Второе место конкурса досталось дому в Стрелецком переулке, 3-б, построенному в 2014 году (особенность этого дома — наличие в подъездах специальных подъемников для жителей с ограниченными возможностями).
Замыкает тройку лидеров дом № 17-а на улице Песочной в микрорайоне Коммунар. Специальным дипломом в номинации «Мечте навстречу» наградили дом №18 на улице Комиссарова.
Кстати, со следующего года дома будут оценивать в разных «возрастных категориях». В администрации считают, что результаты конкурса будут более объективными.
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