Гибнут на воде. В Ульяновске купальный сезон отмечен множеством смертей

В жару хочется к воде и прохладе. А ещё есть чёткое желание закинуть подальше все строгие правила и наконец-то расслабиться. Лето же! Увы, «расслабленное» отношение к безопасности — своей собственной и окружающих — может закончиться плачевно. Уже к 20 июля на водоёмах региона с начала купального сезона погибло восемь человек, а далее сводки о водных происшествиях и вовсе стали напоминать известия с фронтов. Только за минувшие выходные зафиксировано как минимум три смерти на воде. 28 июля в селе Слобода-Выходцево Мелекесского района около полудня был извлечён из местного пруда и передан полицейским труп утонувшего. Вечером того же дня список погибших пополнился. В начале девятого вечера трагическая новость пришла из деревни Салмановка Ульяновского района, где очевидцы извлекли утопленника из Свияги. Через полтора часа жертвой водной стихии стал димитровградец, отправившийся искупаться в заливе реки Большой Черемшан. Его тело из воды пришлось доставать спасателям. Во всех трёх случаях трагедия произошла в местах, не предназначенных для купания. По состоянию на 31 июля, погибших в водоёмах области с начала года насчитывается 14 человек.