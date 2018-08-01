Ещё
Гибнут на воде. В Ульяновске купальный сезон отмечен множеством смертей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут

Гибнут на воде. В Ульяновске купальный сезон отмечен множеством смертей 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В жару хочется к воде и прохладе. А ещё есть чёткое желание закинуть подальше все строгие правила и наконец-то расслабиться. Лето же! Увы, «расслабленное» отношение к безопасности — своей собственной и окружающих — может закончиться плачевно. Уже к 20 июля на водоёмах региона с начала купального сезона погибло восемь человек, а далее сводки о водных происшествиях и вовсе стали напоминать известия с фронтов. Только за минувшие выходные зафиксировано как минимум три смерти на воде. 28 июля в селе Слобода-Выходцево Мелекесского района около полудня был извлечён из местного пруда и передан полицейским труп утонувшего. Вечером того же дня список погибших пополнился. В начале девятого вечера трагическая новость пришла из деревни Салмановка Ульяновского района, где очевидцы извлекли утопленника из Свияги. Через полтора часа жертвой водной стихии стал димитровградец, отправившийся искупаться в заливе реки Большой Черемшан. Его тело из воды пришлось доставать спасателям. Во всех трёх случаях трагедия произошла в местах, не предназначенных для купания. По состоянию на 31 июля, погибших в водоёмах области с начала года насчитывается 14 человек.
АиФ — Ульяновск: последние новости
В Ульяновске у «ликвидированных» Свидетелей Иеговы отобрали помещение В Ульяновской области «собес» снова отделяют от Минздрава Устанавливаем приборы учета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал284
Лепс ударил Аллу Михееву360
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР69
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут16
Фото Волочковой из храма довело до истерики фанатов13
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
00:09
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Катастрофы
01:21
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке
Происшествия Статьи
00:50
Словакия испугалась «Ночных волков»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение