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Право на владение оружием отберут у трех алкоголиков в Нижегородской области
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Право на владение оружием отберут у трех алкоголиков в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Борском районе по результатам проверки, проведенной городской прокуратурой, права на владение оружием могут лишиться трое местных жителей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, в надзорном ведомстве установили, что 53-летний борчанин имеет право на владение оружием и вместе с тем состоит на учете наркологической службы Борской центральной районной больницы с заболеванием «синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя».
Еще двое жителей района также имели подобные разрешения, при этом страдая психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением спиртного.
В суд направлены исковые заявления о прекращении права разрешения на владение оружием. Иски находятся на рассмотрении.
Напомним, 42-летнего нижегородца лишили водительских прав из-за алкогольной зависимости.
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