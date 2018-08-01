Право на владение оружием отберут у трех алкоголиков в Нижегородской области

В Борском районе по результатам проверки, проведенной городской прокуратурой , права на владение оружием могут лишиться трое местных жителей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области , в надзорном ведомстве установили, что 53-летний борчанин имеет право на владение оружием и вместе с тем состоит на учете наркологической службы Борской центральной районной больницы с заболеванием «синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя».

Еще двое жителей района также имели подобные разрешения, при этом страдая психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением спиртного.

В суд направлены исковые заявления о прекращении права разрешения на владение оружием. Иски находятся на рассмотрении.

Напомним, 42-летнего нижегородца лишили водительских прав из-за алкогольной зависимости.