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В храме Святителя Ермогена отпраздновали память святых отцов шести Вселенских Соборов
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В храме Святителя Ермогена отпраздновали память святых отцов шести Вселенских Соборов 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
29 июля в храме Святителя Луки в Зюзине прошли Всенощное бдение и Божественная Литургия. Этот день в истории церкви посвящен памяти святых отцов шести Вселенских Соборов.
Эпоха шести Вселенских соборов длилась более трехсот лет. Это было время христологических споров о Святой Троице. Именно на этих шести Соборах святителями Христианской Церкви были сформулированы и утверждены догматы христианского вероучения и определена богословская основа вероучения.
Всего же Православная Церковь признает семь Вселенских Соборов: Никейский I (325 г., против ереси Ария); Константинопольский I (381 г., против ереси Македония); Ефесский (431 г., против ереси Нестория); Халкидонский (451 г., против ереси монофизитов); Константинопольский II (553 г., «О трех главах»); Константинопольский III (680–681 гг., против ереси монофелитов); Никейский II (787 г., против ереси иконоборцев).
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