В храме Святителя Ермогена отпраздновали память святых отцов шести Вселенских Соборов

29 июля в храме Святителя Луки в Зюзине прошли Всенощное бдение и Божественная Литургия. Этот день в истории церкви посвящен памяти святых отцов шести Вселенских Соборов.

Эпоха шести Вселенских соборов длилась более трехсот лет. Это было время христологических споров о Святой Троице. Именно на этих шести Соборах святителями Христианской Церкви были сформулированы и утверждены догматы христианского вероучения и определена богословская основа вероучения.