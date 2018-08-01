Заметки наших читателей. Великая река Волга

Ямальский путешественник Андрей Меньшиков на автомобиле с семьей продолжает своё путешествие по России . Он уже проехал немало российских городов, в Костроме даже посетил Цыганский музей культуры и быта. Теперь он решил проехать на пароме по самой большой реке Волге. Через неё построено много мостов и почти все едут по мостам по большим магистралям.

«Мы не все, нам нужны узкие дорожки и переправы более интересные, чем мосты. В верхнем течении Волга узкая и имеет несколько паромных переправ, вот одну из них мы и выбрали. Покататься по Волге на пароме, да ещё и вместе с машиной, — для детей это целое приключение. Паром не просто шёл от берега к берегу, но ещё и полчаса вдоль реки, так что нам удалось постоять на палубе, немного почувствовать себя водными путешественниками», — рассказал он.

Переплыть Волгу и ехать дальше? Ну, нет! Ямальской семье спешить некуда, она делает остановку на несколько дней на берегу Великой реки!

«То и дело мимо проходят тяжелые баржи и белоснежные пассажирские теплоходы. Вода прозрачная и тёплая. Берег песчаный и необычайно гостеприимный. Можно весь отпуск провести на Волге и не устать», — делится впечатлениями герой книги рекордов Гиннесса.

По его словам, они не будут тратить весь отпуск, но два-три дня понежатся на песочке.