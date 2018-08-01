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Заметки наших читателей. Великая река Волга
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Заметки наших читателей. Великая река Волга 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальский путешественник Андрей Меньшиков на автомобиле с семьей продолжает своё путешествие по России. Он уже проехал немало российских городов, в Костроме даже посетил Цыганский музей культуры и быта. Теперь он решил проехать на пароме по самой большой реке Волге. Через неё построено много мостов и почти все едут по мостам по большим магистралям.
«Мы не все, нам нужны узкие дорожки и переправы более интересные, чем мосты. В верхнем течении Волга узкая и имеет несколько паромных переправ, вот одну из них мы и выбрали. Покататься по Волге на пароме, да ещё и вместе с машиной, — для детей это целое приключение. Паром не просто шёл от берега к берегу, но ещё и полчаса вдоль реки, так что нам удалось постоять на палубе, немного почувствовать себя водными путешественниками», — рассказал он.
Переплыть Волгу и ехать дальше? Ну, нет! Ямальской семье спешить некуда, она делает остановку на несколько дней на берегу Великой реки!
«То и дело мимо проходят тяжелые баржи и белоснежные пассажирские теплоходы. Вода прозрачная и тёплая. Берег песчаный и необычайно гостеприимный. Можно весь отпуск провести на Волге и не устать», — делится впечатлениями герой книги рекордов Гиннесса.
По его словам, они не будут тратить весь отпуск, но два-три дня понежатся на песочке.
За подробностями поездки по городам России и Белоруссии следите на нашем сайте.
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