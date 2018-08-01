На Белорусской АЭС отмечают день стройотрядов

Вспоминается, что на спецовках в студенческих отрядах еще полвека назад ярко горели значки с эмблемой трехгранного мастерка. Строительный бум в стране долгие годы был сродни сезонной эпидемии. Ее диагноз трудового энтузиазма и жизненного оптимизма остался в летописи Союзного государства о проектах стальных магистралей БАМа, целинных земель Зауралья, новых промышленных объектов. А вот день белорусских студотрядов традиционно отмечается 1 августа, сообщил БЕЛТА командир штаба Всебелорусской молодежной стройки на атомном энергетическом гиганте Сергей Скурьят.

И хотя этот день, поясняет он, пока не значится в календаре официальных праздничных дат, для молодых людей он наполнен особым смыслом. «На БелАЭС, где молодежь проводит свой пятый трудовой семестр, в этом году праздник приобрел дополнительную окраску. Молодежному движению ССО исполняется 55 лет, республиканскому молодежному движению — 100, а столица АЭС — Островец — в августе отметит 550-летие», — рассказал командир штаба.

Летний семестр, уверен молодежный лидер, решает для ребят в спецовках не только материальные вопросы, но и повышает их социальную активность. «Тот, кто однажды прошел через студотряды, возвращается сюда вновь. Это работа в команде, когда каждый может проявить себя, получить профессиональные навыки, найти новых друзей», — убежден Скурьят.

Движение ССО считает школой жизни и ветеран движения, заведующий лабораторией Белорусского технического университета Иван Шостак. «Недавно наблюдал, как работает на атомном гиганте республики студенческая смена строителей. У них горят глаза. Боец, комиссар, командир — не имеет значения. Для каждого — это хороший задел на будущее, понимание, что ты нужен стране, людям, когда за твоей спиной остаются готовые объекты», — подчеркнул он.

Всего на БелАЭС трудятся этим летом около 300 молодых людей в составе двух десятков строительных отрядов. Есть в их числе и три российских из Нижнего Новгорода, Обнинска Москвы . Молодые люди успевают освоить десяток профессий: общестроительные, отделочные, электромонтажные, плотницкие, малярные, проводят даже геодезические съемки. Статус республиканской молодежной стройки объектам Белорусской атомной электростанции присвоен еще весной 2014 года. За четыре трудовых семестра здесь успели побывать 142 линейных студенческих строительных отряда, здесь трудилось около двух тысяч энергичных рук.