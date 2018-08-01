«Гибкий» оппозиционер. Тот, для кого политика — бизнес

Среди депутатов гордумы Екатеринбурга VI созыва есть парламентарий, который не просто занимается политикой и законотворчеством, но и профессионально разбирается в политических технологиях. Знакомьтесь — Константин Киселёв

Философ и юрист

Константин Викторович Киселёв — депутат либеральный, хотя не имеет никакого отношения к ЛДПР . В качестве эксперта он неоднократно комментировал для «АиФ-Урал» те или иные события в политической жизни Екатеринбурга и Свердловской области . Бывал он у нас и в качестве гостя редакции (как философ).

Будущий политолог и политтехнолог родился в 1963 году в Свердловске . Окончил философский факультет Уральского госуниверситета и факультет правоведения Уральской государственной юридической академии. Защитил диссертацию и стал кандидатом философских наук. Написал более 400 научных и публицистических работ, в том числе около 20 индивидуальных и коллективных монографий.

Долгое время политика была для Киселёва просто бизнесом. Начиная с 90-х, он выступал менеджером и аналитиком, организовывал предвыборные кампании, сотрудничал с бесчисленным количеством депутатов, мэров и губернаторов. Поговаривают, что даже консультировал представителей ОПС «Уралмаш». Но в 2013 году решил и сам податься в политику — был избран депутатом думы Екатеринбурга VI созыва от партии «Гражданская платформа». Парламентарий входит в комиссии по соцзащите и местному самоуправлению.

Ряд экспертов считает, что сегодня депутат представляет в думе интересы «команды области». При этом оппозиционер он достаточно «гибкий». В 2015 году Киселёв предлагал отправить в отставку сити-менеджера Александра Якоба. Но одновременно он выступал за отмену муниципального фильтра, ратовал за прямые выборы главы столицы Урала, был противником слияния УрГУ и УГТУ-УПИ («уничтожается гуманитарная наука»), выступал против строительства Храма-на-воде и демонтажа телебашни в центре города («её снос отбрасывает Екатеринбург к деревне»). В пух и прах Киселёв раскритиковал последние праймериз «ЕР» , заявив: «Более грязной кампании я не видел!».

Два ключа лучше?

«Считаю, что Екатеринбургу нужно возвращать деньги, в том числе наращивать объём поступлений от НДФЛ и частично вернуть полномочия: градостроительные, рекламные, по неразграниченным землям, — сказал Киселёв в одном из интервью. — Но в случае с полномочиями хочу подчеркнуть, что я сторонник системы двух ключей: то есть должен быть взаимный контроль городских и областных властей. Идти на открытый конфликт смысла просто нет».

В 2015 году Киселёв попал «под колпак» ФСБ и других силовых структур. Правоохранителей заинтересовали контакты депутата с «Правым сектором» на Украине , в частности — с лидером националистической организации Дмитрием Ярошем . «Провёл более двух часов в ФСБ, — рассказывал в те дни парламентарий. — Почти три. Под запись. Три человека тратили время. И ум. Готовились. И я что мог готовил и отвечал… Причина — бред. Повод — бред в квадрате».

По данным СМИ, вызов к чекистам стал следствием «доноса», который написал один уральский блогер, хотя пятиминутный разговор Киселёва и Яроша имел место. Вроде как политик планировал с ним организацию телемоста для студентов в Екатеринбурге.

В 2017 году Киселёв участвовал в выборах губернатора Свердловской области и набрал 4,62% голосов, заняв пятое место среди шести кандидатов. При этом накануне выборов депутат признавался: «Если бы меня избрали, я бы начал с увольнений».

На свою избирательную кампанию политик потратил около 4,2 млн рублей и получил более 58,6 тысяч голосов. Таким образом, поддержка одного избирателя обошлась ему в 72,8 рубля.

Между тем, СМИ писали, что его выдвижение было согласовано в администрации губернатора и даже в Москве . Выдвигалась версия, что он должен был оттянуть избирателей, которые могли бы проголосовать за Евгения Ройзмана . Но последний в выборах не участвовал, так как не смог преодолеть муниципальный фильтр. Тем не менее, в окружении мэра Екатеринбурга (теперь уже бывшего) заговорили о «спланированной подлости».

Сам Киселёв попытку стать главой региона прокомментировал так: «Ни материальных, ни кадровых выгод я не получу. Я выдвинулся исключительно за идею».

Доходы снижаются

Согласно трём последним декларациям, доходы Константина Викторовича неуклонно снижаются. В 2015 году он заработал чуть более 2 млн рублей, в 2016 — 1,3 млн, а в 2017-ом — всего 1 млн На него записана пара квартир, автомобилей за депутатом не числится. И всё же доходы позволяют ему много путешествовать по миру.

У Киселёва максимальный уровень медиаактивности — 7 360 упоминаний в СМИ с октября 2013 по декабрь 2017 года (по данным системы «АПИ-Мониторинг»). В этом плане он обогнал всех своих коллег. Депутат весьма активен в социальных сетях (в Facebook, ВКонтакте и даже Одноклассниках), всегда открыт для общения с журналистами, готов дать комментарий.

В рейтинге выживаемости депутатов его позиция названа сильной (4 балла из 5 возможных). Правда, один из экспертов считает, что Киселёв «не умеет конвертировать собственную известность в политический капитал». Но это утверждение не бесспорно.