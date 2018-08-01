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На 70% готов к зиме жилой фонд Вологды
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На 70% готов к зиме жилой фонд Вологды 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Такие данные приводит Департамент городского хозяйства Вологды на 1 августа. У коммунальщиков остался месяц, чтобы завершить все профилактические и ремонтные работы на своих объектах.
«Уровень готовности по промежуточным актам о выполнении работ составляет 70%. То есть УК, ТСЖ и специализированные организации уже подтвердили проведение тех или иных. Мы контролируем эту работу совместно с ресурсоснабжающим предприятием «Вологдагортеплосеть», — прокомментировал заместитель начальника Департамента городского хозяйства Вологды Александр Максимов.
В течение лета сотрудники УК или специализированных организаций (при непостредственном управлении и ТСЖ) должны выполнить ряд обязательных мероприятий. Он регламентирован постановлением Правительства РФ № 290 от 3 апреля 2013 года.
«Подготовку жилого фонда можно разделить на три блока, — поясняет главный инженер УК «Коммунальщик» Сергей Шарапов. — Это промывка системы отопления, подготовка водонагревателя и элеваторного узла. Это, можно сказать, сердце дома, именно оттуда поступает тепло. Все работы проводят квалифицированные слесаря, которые ежегодно повышают свой профессионализм на базе Ростехнадзора».
Итог профилактических и ремонтных мероприятий подводят с помощью гидравлических испытаний. Опрессовка проходит в присутствии инспектора МУП «Вологдагортеплосеть».
Напомним, в областной столице продолжается подготовка к отопительному сезону и на магистральных инженерных сетях. Работы проводятся под контролем городских властей. Все мероприятия необходимо завершить к 1 сентября.
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