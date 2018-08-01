Летние каникулы на побережье для ребятишек из Тибетского АР

Цыси /пров. Чжэцзян/, 31 июля / Синьхуа / — Сотрудники Волонтерского центра «Цянь Хайцзюнь» 29 июля встретили 7 школьников из уезда Ринбунг /Тибетский АР, Юго-Западный Китай / в городском уезде Цыси города Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/.

Так началась акция длительностью в одну неделю, основной задачей которой является осуществление мечты детей из Тибетского АР побывать на побережье в летние каникулы.

С 2017 года до настоящего времени добровольцы из Волонтерского центра «Цянь Хайцзюнь» помогли уже 47 ребятишкам побывать у моря в рамках этой программы.

Цыси /пров. Чжэцзян/, 31 июля /Синьхуа/ — Сотрудники Волонтерского центра «Цянь Хайцзюнь» 29 июля встретили 7 школьников из уезда Ринбунг /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ в городском уезде Цыси города Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/.

Так началась акция длительностью в одну неделю, основной задачей которой является осуществление мечты детей из Тибетского АР побывать на побережье в летние каникулы.

С 2017 года до настоящего времени добровольцы из Волонтерского центра «Цянь Хайцзюнь» помогли уже 47 ребятишкам побывать у моря в рамках этой программы.

Цыси /пров. Чжэцзян/, 31 июля /Синьхуа/ — Сотрудники Волонтерского центра «Цянь Хайцзюнь» 29 июля встретили 7 школьников из уезда Ринбунг /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ в городском уезде Цыси города Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/.

Так началась акция длительностью в одну неделю, основной задачей которой является осуществление мечты детей из Тибетского АР побывать на побережье в летние каникулы.

С 2017 года до настоящего времени добровольцы из Волонтерского центра «Цянь Хайцзюнь» помогли уже 47 ребятишкам побывать у моря в рамках этой программы.

Цыси /пров. Чжэцзян/, 31 июля /Синьхуа/ — Сотрудники Волонтерского центра «Цянь Хайцзюнь» 29 июля встретили 7 школьников из уезда Ринбунг /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ в городском уезде Цыси города Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/.

Так началась акция длительностью в одну неделю, основной задачей которой является осуществление мечты детей из Тибетского АР побывать на побережье в летние каникулы.

С 2017 года до настоящего времени добровольцы из Волонтерского центра «Цянь Хайцзюнь» помогли уже 47 ребятишкам побывать у моря в рамках этой программы.

Цыси /пров. Чжэцзян/, 31 июля /Синьхуа/ — Сотрудники Волонтерского центра «Цянь Хайцзюнь» 29 июля встретили 7 школьников из уезда Ринбунг /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ в городском уезде Цыси города Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/.

Так началась акция длительностью в одну неделю, основной задачей которой является осуществление мечты детей из Тибетского АР побывать на побережье в летние каникулы.

С 2017 года до настоящего времени добровольцы из Волонтерского центра «Цянь Хайцзюнь» помогли уже 47 ребятишкам побывать у моря в рамках этой программы.

Цыси /пров. Чжэцзян/, 31 июля /Синьхуа/ — Сотрудники Волонтерского центра «Цянь Хайцзюнь» 29 июля встретили 7 школьников из уезда Ринбунг /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ в городском уезде Цыси города Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/.

Так началась акция длительностью в одну неделю, основной задачей которой является осуществление мечты детей из Тибетского АР побывать на побережье в летние каникулы.

С 2017 года до настоящего времени добровольцы из Волонтерского центра «Цянь Хайцзюнь» помогли уже 47 ребятишкам побывать у моря в рамках этой программы.

Цыси /пров. Чжэцзян/, 31 июля /Синьхуа/ — Сотрудники Волонтерского центра «Цянь Хайцзюнь» 29 июля встретили 7 школьников из уезда Ринбунг /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ в городском уезде Цыси города Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/.

Так началась акция длительностью в одну неделю, основной задачей которой является осуществление мечты детей из Тибетского АР побывать на побережье в летние каникулы.

С 2017 года до настоящего времени добровольцы из Волонтерского центра «Цянь Хайцзюнь» помогли уже 47 ребятишкам побывать у моря в рамках этой программы.

Цыси /пров. Чжэцзян/, 31 июля /Синьхуа/ — Сотрудники Волонтерского центра «Цянь Хайцзюнь» 29 июля встретили 7 школьников из уезда Ринбунг /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ в городском уезде Цыси города Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/.

Так началась акция длительностью в одну неделю, основной задачей которой является осуществление мечты детей из Тибетского АР побывать на побережье в летние каникулы.

С 2017 года до настоящего времени добровольцы из Волонтерского центра «Цянь Хайцзюнь» помогли уже 47 ребятишкам побывать у моря в рамках этой программы.

Цыси /пров. Чжэцзян/, 31 июля /Синьхуа/ — Сотрудники Волонтерского центра «Цянь Хайцзюнь» 29 июля встретили 7 школьников из уезда Ринбунг /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ в городском уезде Цыси города Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/.

Так началась акция длительностью в одну неделю, основной задачей которой является осуществление мечты детей из Тибетского АР побывать на побережье в летние каникулы.

С 2017 года до настоящего времени добровольцы из Волонтерского центра «Цянь Хайцзюнь» помогли уже 47 ребятишкам побывать у моря в рамках этой программы.

Цыси /пров. Чжэцзян/, 31 июля /Синьхуа/ — Сотрудники Волонтерского центра «Цянь Хайцзюнь» 29 июля встретили 7 школьников из уезда Ринбунг /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ в городском уезде Цыси города Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/.

Так началась акция длительностью в одну неделю, основной задачей которой является осуществление мечты детей из Тибетского АР побывать на побережье в летние каникулы.

С 2017 года до настоящего времени добровольцы из Волонтерского центра «Цянь Хайцзюнь» помогли уже 47 ребятишкам побывать у моря в рамках этой программы.