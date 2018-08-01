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Из Кронштадта на острова Финского залива отправится экспедиция РГО
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Из Кронштадта на острова Финского залива отправится экспедиция РГО 

Пятый канал 29 минут назад
Фото: Пятый канал
Под Петербургом стартовал шестой этап научно-исследовательской экспедиции Русского географического общества «Гогланд-2018».
1 августа ее участники отправились из Кронштадта к так называемым внешним островам Финского залива: помимо собственно Гогланда, в списке целей Большой и Малый Тютерсы. За три недели экспедиции, кроме прочих задач, нужно успеть подготовить к вывозу военную технику, представляющую историческую ценность.
— В 2018 году мы будем доставать с глубины 3-4 метров три орудия, которые наши физики и геофизики нашли в 2016-2017. Благодаря помощи ЗВО, эти орудия удастся извлечь. И я думаю, что они достойное место здесь, в Кронштадте займут, в филиале Парка Патриотов. Сколько мы бывали на этих островах, сколько потрачено сил, времени, у нас никогда не бывает ощущения, что мы открыли все тайны этих островов, — рассказал руководитель комплексной экспедиции РГО «Гогланд» Артём Хуторской.
Компанию географам и экологам традиционно составляют историки и поисковики, военные инженеры и сапёры. Второй год в экспедиции принимают участие юнармейцы.
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