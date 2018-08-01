Водно-болотные угодья уезда Мацюй в провинции Ганьсу

Мацюй /пров. Ганьсу/, 31 июля / Синьхуа / — Уезд Мацюй в Ганьнань-Тибетском автономном округе /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай / — это основной район поставок водных ресурсов в верховье реки Хуанхэ. Водно-болотные угодья уезда Мацюй также являются популярным среди туристов районом. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь

Мацюй /пров. Ганьсу/, 31 июля /Синьхуа/ — Уезд Мацюй в Ганьнань-Тибетском автономном округе /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ — это основной район поставок водных ресурсов в верховье реки Хуанхэ. Водно-болотные угодья уезда Мацюй также являются популярным среди туристов районом. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь

Мацюй /пров. Ганьсу/, 31 июля /Синьхуа/ — Уезд Мацюй в Ганьнань-Тибетском автономном округе /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ — это основной район поставок водных ресурсов в верховье реки Хуанхэ. Водно-болотные угодья уезда Мацюй также являются популярным среди туристов районом. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь

Мацюй /пров. Ганьсу/, 31 июля /Синьхуа/ — Уезд Мацюй в Ганьнань-Тибетском автономном округе /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ — это основной район поставок водных ресурсов в верховье реки Хуанхэ. Водно-болотные угодья уезда Мацюй также являются популярным среди туристов районом. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь