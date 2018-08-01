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Водно-болотные угодья уезда Мацюй в провинции Ганьсу
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Водно-болотные угодья уезда Мацюй в провинции Ганьсу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Мацюй /пров. Ганьсу/, 31 июля /Синьхуа/ — Уезд Мацюй в Ганьнань-Тибетском автономном округе /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ — это основной район поставок водных ресурсов в верховье реки Хуанхэ. Водно-болотные угодья уезда Мацюй также являются популярным среди туристов районом. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь
Мацюй /пров. Ганьсу/, 31 июля /Синьхуа/ — Уезд Мацюй в Ганьнань-Тибетском автономном округе /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ — это основной район поставок водных ресурсов в верховье реки Хуанхэ. Водно-болотные угодья уезда Мацюй также являются популярным среди туристов районом. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь
Мацюй /пров. Ганьсу/, 31 июля /Синьхуа/ — Уезд Мацюй в Ганьнань-Тибетском автономном округе /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ — это основной район поставок водных ресурсов в верховье реки Хуанхэ. Водно-болотные угодья уезда Мацюй также являются популярным среди туристов районом. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь
Мацюй /пров. Ганьсу/, 31 июля /Синьхуа/ — Уезд Мацюй в Ганьнань-Тибетском автономном округе /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ — это основной район поставок водных ресурсов в верховье реки Хуанхэ. Водно-болотные угодья уезда Мацюй также являются популярным среди туристов районом. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь
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