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Первая мировая война: архивные кадры
Sputnik Абхазия
50 минут назад
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Фото:
Sputnik Абхазия
На фронтах первой мировой мужественно воевала «Абхазская сотня». За отвагу и и храбрость, которую они проявили в годы войны, многие были отмечены высшими наградами Российской Империи.
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