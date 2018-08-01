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Новая страна признала Крым российским

Первая мировая война: архивные кадры 

Sputnik Абхазия 50 минут назад
Фото: Sputnik Абхазия
На фронтах первой мировой мужественно воевала «Абхазская сотня». За отвагу и и храбрость, которую они проявили в годы войны, многие были отмечены высшими наградами Российской Империи.
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