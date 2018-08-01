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На Чукотке кит подплыл к берегу «почесать брюхо»
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На Чукотке кит подплыл к берегу «почесать брюхо» 

РИА Новости 2 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. Сотрудники нацпарка «Берингия» на Чукотке сняли на видео серого кита, который для кормления подошел вплотную к берегу и «чешется» о гальку.
Ролик, автором которого является заместитель директора по науке нацпарка Максим Антипин, в среду опубликован на странице учреждения в Facebook. Съемки проводились 30 июля.
"В ролике видно, как серый кит зачерпывает (всасывает) и фильтрует грунт, при этом успевая почесываться о гальку около мыса Чаплина на Чукотском полуострове", — говорится в сообщении нацпарка.
Ученые отмечают, что серый кит не опасается кормиться на мелководье и иногда зачерпывает грунт даже у самой кромки берега. Животное не рискует оказаться полностью на суше, так как у серого кита есть функция «заднего хода»: двигая одновременно головой и хвостовым плавником, он может «выползти» почти с любых мелководий.
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