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Быть или не быть: через неделю суд решит судьбу ТЦ «Идеи для дома»
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Быть или не быть: через неделю суд решит судьбу ТЦ «Идеи для дома» 

Вологда.рф 34 минуты назад
Фото: Вологда.рф
На 9 августа назначено заседание Арбитражного суда Вологодской области, на котором будет рассматриваться вопрос о сносе крупного торгового центра на Ленинградском шоссе, 1а. Ликвидация здания оставит без работы порядка 700 человек.
Напомним, индивидуальный предприниматель получил от Администрации города Вологды разрешение на строительство трехэтажного здания торгового центра на Ленинградском шоссе в 2011 году. Через два года Арбитражный суд Вологодской области признал этот документ недействительным, так как здание возвели с нарушением пожарных требований, в частности не соблюдалось расстояние между ТЦ и Вологодской газонаполнительной станцией. Опасный объект находится в аренде ООО «Управление Севергаз»
«На заседание планируют приехать наши череповецкие сотрудники, чтобы дать понять судье: он решает судьбу не трех человек, а порядка 700. Поймите, мы не будем вводить наш объект в эксплуатацию, только дайте нам время. Пять лет стоит здание замороженным, два месяца никого не убьют. И зачем сносить объект и нести финансовые потери, если ГНС в ближайшем времени все равно уберут?», — цитирует газета «Вологда. РФ» слова руководителя отдела рекламы холдинга «Центр СМ» Дмитрия Сиротинина.
Как стало известно корреспондентам издания, на сегодняшний день достигнута договоренность между владельцем ТЦ Михаилом Золотовым и руководителем ООО «Управление Севергаз» Сергеем Козловым о переносе Вологодской газонаполнительной станции.
Подробности истории читайте в свежем выпуске газеты «Вологда. РФ». Издание выходит по средам и распространяется бесплатно на стойках в городских поликлиниках, кинотеатрах, торговых центрах. Также еженедельник размещен на сайте.
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