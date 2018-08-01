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Что случилось с останками Ярослава Мудрого
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Что случилось с останками Ярослава Мудрого 

Кириллица 34 минуты назад
Фото: Кириллица
Князь Ярослав Владимирович Мудрый вошел в историю как один из самых известных правителей Руси. Родившись, по данным историков, в 978 году, уже через десять лет он стал князем ростовским, а в 1010 году — новгородским. Прожил Ярослав Мудрый, по меркам того времени, довольно долго. С 1016 года он правил уже как Великий князь Киевский вплоть до своей смерти в 1054 году. По официальной версии, похоронен князь был в Софийском соборе Киеве. Саркофаг Ярослава Мудрого за всю историю был вскрыт четыре раза — в 1936, 1939, 1964 и 2009 годах. Причем, когда саркофаг был вскрыт в первый раз, в нем обнаружились кости непосредственно князя и его супруги. В 1939 году останки князя изучал академик Герасимов. Годом спустя, из-за Второй мировой войны, прах был отправлен в Ленинград. В 1964 году был вскрыт в третий раз в истории, дабы перенести останки князя в фамильную усыпальницу. В новейшей истории — 2009 году, ученые обнаружили в саркофаге совсем не то, что ожидали. Вместо праха в нем были найдены лишь женские кости, принадлежащие, по некоторой информации, княгине Ингегерде, похороненной вместе с Ярославом. Однако у антропологов возникли сомнения в их принадлежности. Судя по их виду «хозяйка» костей была женщиной не слабой, занимающейся физическим трудом, то есть — совсем не княжеской особой. Кроме, непосредственно, праха, в саркофаге обнаружились совсем необычные предметы. В частности — обрывки советских газет датированые 1964-м годом. Куда же пропали останки великого князи и где их искать? Существует несколько версий последнего пристанища Ярослава Мудрого.
Останки князя потеряны
В самом начале войны саркофаг с мощами Ярослава Мудрого были отправлены из Киева в Ленинград. Кости князя хранились в отдельном деревянном ящике. Возвращать их в Софийский собор решили в 1940 году. Снова об останках князя заговорили лишь в 1964 году. Тогда же провели третье вскрытие саркофага и, судя по архивным описям, уже тогда вместо двух скелетов в нем был обнаружен лишь один. Куда исчезли недостающие кости и когда это произошло, при переезде или уже во время войны — не известно. Отличительной особенностью, по которой определяли принадлежность костей, было то, что князь при жизни хромал на правую ногу, кость которой была заметна повреждена. Данную реликвию не удалось обнаружить Киеве в 1964 году. Возможно, останки Ярослава так и не покинули Ленинград и пережили (или же нет) войну, оккупацию и другие исторические события и хранятся в запаснике какого-нибудь музея или подвале храма в ожидании своего часа быть найденными.
Эмиграция за океан
По другой версии, останки Ярослава Мудрого покоятся в одном из православных храмов США, куда их перевезли во время оккупации Киева фашистско-немецкими захватчиками в 1942-1943 гг. В самом храме, который находится в Бруклине, не отрицают, но и не подтверждают прямо того, что прах князя хранится у них. В принципе, в этом нет ничего удивительного. Иметь такой статус — дело почетное, позволяющее привлечь прихожан, туристов и любопытствующую публику. Также на американский след князя указывает тот факт, что в США была перевезена икона Николая Чудотворца, которую забрали с собой при отступлении из Киева немцев представители Украинской грекокатолической церкви. Обнаружили икону как раз в том самом храме в Бруклине. С другой стороны — подобная версия вполне имеет право на существование, так как во время войны через океан перевезли довольно много святынь, спасая от разорения монастыри, храмы и церкви. Вполне возможно, что останки князя хранятся именно где-то там. Эту же версию подтверждает один из руководителей христианского общества Святого Андрея в США Майкл Херц, рассказавший в своем письме журналистам, занимавшимся изучением данного вопроса о том, что во время войны икона вместе с останками князя кочевали из Киева в Польшу, а после — в Америку, где и остается по сей день.
Софийский собор в Киеве
Также существует мнение, что кости Ярослава Мудрого никогда и не покидали Софийский собор в Киеве. По мнению авторов данной версии, кости князя и княгини перемешались в саркофаге, а исследовавшие их ученые не смогли правильно определить их принадлежность к той или иной особе. Есть версия, что один из исследователей, Денис Пижемский, приехавший вместе с корреспондентом Newsweek в Киев, отнес кость, предположительно, супруги Ярослава Мудрого в одну из клиник украинской столицы, где с помощью томографа попытались построить модель скелета княгини. Получилось, по слухам, довольно скверно, что и позволило думать, что кости эти принадлежат самому князю. Основной версией большинство считает именно «американскую».
Русский или украинец?
В последние годы и Украина и Россия пытаются получить как можно больше информации по вопросу нахождения мощей и договориться с американскими священниками о возвращении останков Ярослава Мудрого на родную землю — ту или иную. Два государства устроили настоящую гонку, пытаясь первым вернуть священную реликвию себе. И для России и для Украины важно отыскать останки Ярослава Мудрого и с исторической и культурной точек зрения. Оба государства, в принципе, по праву считают его «своим» князем, небесным покровителем и символом. Отчасти, правы оба, ведь стоит вспомнить титулы Ярослава. Причем, «российских» титулов у князя, все-таки больше — князь новгородский и князь ростовский против одного «украинского» — киевский. В феврале 2016 года Архиерейский собор Русской православной церкви установил общецерковное почитание благоверного князя Ярослава Мудрого. Ранее, в 2008 году, Украинская православная церковь Киевского патриархата на Поместном соборе канонизировала Ярослава Мудрого как святого благоверного князя.
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