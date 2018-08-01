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Уличную магию покажут ростовчанам сегодня
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Уличную магию покажут ростовчанам сегодня 

Деловое сообщество 34 минуты назад
Сегодня, 1 августа, в 17 часов, на улице Большой Садовой рядом с памятником Андрею Байкову (между входом в парк им. М. Горького и зданием городской администрации и думы) пройдет бесплатное выступление уличных фокусников. Перед собравшимися выступят иллюзионист Владимир Ачуров, гипнотизёр Никита Marvel, и 18-летний вундеркинд, участник недавно завершившегося в Южной Корее Чемпионата мира по фокусам Назар Каюмов. Мероприятие приурочено к грядущему старту на телеканале ТВ-3 шоу «Все, кроме обычного», в котором иллюзионисты покажут все свои способности, а звездное жюри решит, кто достоин главного приза в 1 млн руб.
«Современные фокусы — давно уже не трюки со шляпой и черным шкафом, а уникальные аттракционы реального времени, в которых могут быть задействованы смартфоны последних поколений, гаджеты из шпионского арсенала, миниатюрные камеры, беспроводные сети, лазеры и многое другое», — отметили организаторы мероприятия.
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