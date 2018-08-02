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В СФУ исследовали химический состав городской пыли
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В СФУ исследовали химический состав городской пыли 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Химический состав пыли в атмосфере Красноярска исследовали в Институте экологии и географии СФУ. О результатах сообщили пресс-службе университета.
Раньше состав пыли в Красноярске не изучался, несмотря на то, что это очень важный вопрос в отношении здоровья людей. Ученые совместно с сотрудниками лаборатории электронно-структурных исследований изучили частицы размером от 2,5 до 200 микрон. Исследования дополнялись изучением минералогического и гранулометрического состава грунтов, распространённых на территории города Красноярска.
«Выполненный анализ демонстрирует, что среди частиц размером более 5 мкм доминируют частицы минералов (кварца, алюмосиликатов), источником которых являются рыхлые отложения, распространённые на территории города. Почти все грунты в городе потенциально «готовы к пылению», и в неблагоприятных условиях, под воздействием техники или ветра они попадают в атмосферу. Причиной того, что мелкие частички оказываются в воздухе, могут быть строительные работы, передвижение транспорта или некачественная уборка улиц. Однако немалая доля пылинок в своём составе содержит углерод, серу, хлор, соединения азота, что может указывать на их техногенную природу. Весьма интересно будет изучить состав мелкодисперсных частиц зимой, особенно в период НМУ», — подчеркнул Руслан Аглямович.
По словам автора доклада, любая пыль не является благоприятным фактором для здоровья людей, но особую опасность для человека представляют мелкодисперсные пыли. Регулярная влажная уборка улиц в сухой период года, вывоз с улиц загрязнённого снега весной, плотное озеленение вдоль транспортных магистралей, активное внедрение мероприятий по пылеподавлению при проведении строительных работ могут помочь решить проблему высокой запылённости атмосферы города.
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