Экологи из СФУ изучили красноярскую пыль

Специалисты Института экологии и географии СФУ исследовали химический состав мелкодисперсной пыли, которая присутствует в атмосфере Красноярска . Результаты исследований ученые представили на заседании экологического штаба, которое проходило под председательством врио губернатора региона, президента СФУ Александра Усса

Как рассказал директор Института экологии и географии Руслан Шарафутдинов, прежде подобные исследования в Красноярске практически не проводились. При этом, подчеркнул он, состав частиц, присутствующих в атмосфере, чрезвычайно важен.

«Выполненный анализ демонстрирует, что среди частиц размером более 5 мкм доминируют частицы минералов (кварца, алюмосиликатов), источником которых являются рыхлые отложения, распространённые на территории города. Почти все грунты в городе потенциально готовы к пылению, и в неблагоприятных условиях, под воздействием техники или ветра они попадают в атмосферу. Причиной того, что мелкие частички оказываются в воздухе, могут быть строительные работы, передвижение транспорта или некачественная уборка улиц. Однако немалая доля пылинок в своём составе содержит углерод, серу, хлор, соединения азота, что может указывать на их техногенную природу. Весьма интересно будет изучить состав мелкодисперсных частиц зимой, особенно в период НМУ», — цитирует докладчика пресс-служба СФУ.

Согласно докладу, особую опасность для здоровья людей представляют мелкодисперсные пыли. Регулярная влажная уборка улиц в сухой период года, вывоз с улиц загрязнённого снега весной, плотное озеленение вдоль транспортных магистралей, активное внедрение мероприятий по пылеподавлению при проведении строительных работ отчасти решат проблему сильной запылённости атмосферы города.

На заседании экологического штаба обсуждались и вопросы приобретения техники для качественной уборки улиц, методы минимизации вреда от выбросов автотранспорта, а также оптимизации дорожного движения.

Фото: пресс-служба СФУ