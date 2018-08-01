На улице Фотиевой созданы безопасные условия для переходящих дорогу школьников

Напротив входа на территорию Московского дворца пионеров был обустроен пешеходных переход и обновлены лежачие полицейские, а на протяжении улицы установлены дорожные знаки «Одностороннее движение» и «Движение запрещено» для встречного транспорта.

Как отмечается на сайте организации, инициатором нововведений стали администрация и родительский комитет образовательного комплекса «Воробьевы горы», которые в преддверии нового учебного года озаботились обеспечением дополнительной безопасности при перемещении детей между учебными корпусами, располагающимися по обеим сторонам улицы Фотиевой.

Этот вопрос уже неоднократно выносился на обсуждение с районными властями — еще в 2015 году родители учеников обратились в управляющий совет ГБПОУ «Воробьевы горы» с просьбой обеспечить дополнительную безопасность движения детей возле учебного корпуса и водноспортивного комбината нашего комплекса по улице Фотиевой, дом 14. Наконец, администрация образовательного комплекса нашла способ решить эту проблему с помощью управы и «Жилищник» Гагаринского района, префектуры Юго-Западного административного округа и территориального подразделения Государственной инспекции по безопасности дорожного движения.