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На улице Фотиевой созданы безопасные условия для переходящих дорогу школьников
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На улице Фотиевой созданы безопасные условия для переходящих дорогу школьников 

Твоя Газета 39 минут назад
Фото: Твоя Газета
Напротив входа на территорию Московского дворца пионеров был обустроен пешеходных переход и обновлены лежачие полицейские, а на протяжении улицы установлены дорожные знаки «Одностороннее движение» и «Движение запрещено» для встречного транспорта.
Как отмечается на сайте организации, инициатором нововведений стали администрация и родительский комитет образовательного комплекса «Воробьевы горы», которые в преддверии нового учебного года озаботились обеспечением дополнительной безопасности при перемещении детей между учебными корпусами, располагающимися по обеим сторонам улицы Фотиевой.
Этот вопрос уже неоднократно выносился на обсуждение с районными властями — еще в 2015 году родители учеников обратились в управляющий совет ГБПОУ «Воробьевы горы» с просьбой обеспечить дополнительную безопасность движения детей возле учебного корпуса и водноспортивного комбината нашего комплекса по улице Фотиевой, дом 14. Наконец, администрация образовательного комплекса нашла способ решить эту проблему с помощью управы и «Жилищник» Гагаринского района, префектуры Юго-Западного административного округа и территориального подразделения Государственной инспекции по безопасности дорожного движения.
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