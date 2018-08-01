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В Кельне нашли руины древнейшей библиотеки
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В Кельне нашли руины древнейшей библиотеки 

Мир24 40 минут назад
В Кельне найдены руины древнейшей немецкой публичной библиотеки. Первые фрагменты стен команда Римско-германского музея обнаружила еще в прошлом году, во время раскопок в протестантской церкви. Дальнейшие исследования привели к удивительным открытиям.
Освободив стены от слоя земли, ученые заметили полости размером 80х50 см. Это характерная черта книгохранилищ. Ниши слишком малы, чтобы внутрь можно было поставить статуи, но они подходят для книжных шкафов, сообщает The Guardian.
Изучая особенности строения, археологи обнаружили явное сходство с Эфесской библиотекой (или библиотекой Цельса), возведенной в 117 году нашей эры и содержавшей около 12 тысяч манускриптов.
Кельнская библиотека, вероятно, была меньше. Но возраст здания позволяет считать его старейшей библиотекой не только в Германии, но и, возможно, во всем регионе. Расположение в центре города и внушительные размеры наводят на мысль, что культурное учреждение посещали многие жители.
Музейные работники намерены законсервировать находку и оставить несколько ниш для обозрения публики.
Напомним, что сам город Кельн был основан в 50 году нашей эры и быстро превратился в крупный торговый центр.
Ранее сообщалось, что в Турции археологи нашли виллу двухтысячелетней давности. Внутри были оборудованы зал, спальня, детская и рабочий кабинет.
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