Вандалы «прогулялись» по парку «Калейдоскоп» 

Неизвестные сломали символы парка «Калейдоскоп» на улице Сыртлановой — деревянных мишек и льва.
Фото: instagram.com/park.kzn Фото: instagram.com/park.kzn Фото: instagram.com/park.kzn Фото: instagram.com/park.kzn В дирекции парков и скверов говорят, что случаи вандализма происходят нередко. Обычно последствия устраняют оперативно, но есть сложные объекты — например, эти сломанные скульптуры в «Калейдоскопе».
Дирекция просит откликнуться тех, кто может помочь восстановить деревянных мишек и льва.
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