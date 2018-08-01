Вандалы «прогулялись» по парку «Калейдоскоп»

Неизвестные сломали символы парка «Калейдоскоп» на улице Сыртлановой — деревянных мишек и льва.

Фото: instagram.com/park.kzn Фото: instagram.com/park.kzn Фото: instagram.com/park.kzn Фото: instagram.com/park.kzn В дирекции парков и скверов говорят, что случаи вандализма происходят нередко. Обычно последствия устраняют оперативно, но есть сложные объекты — например, эти сломанные скульптуры в «Калейдоскопе».

Дирекция просит откликнуться тех, кто может помочь восстановить деревянных мишек и льва.

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