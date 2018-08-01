Ситуация в Никарагуа развивается строго по украинскому сценарию

В последние годы угроза цветных революций, казалось бы, отошла на второй план, уступив место информационным войнам: после неудачной попытки цветной революции в Гонконге в 2014 году («революция зонтиков») волна «цветных» государственных переворотов сошла на нет.

Действительно, неожиданно для всех транзит власти в Узбекистане (2016 г.) произошел без каких-либо признаков цветной революции, хотя именно этого момента (смерти президента Каримова) американские политтехнологии ждали и особенно тщательно к нему готовились, закачивая значительные финансовые средства в действующие на территории республики НКО.

Готовились к «цветному» государственному перевороту и исламисты («Исламское государство» и « Хизб ут-Тахрир » — террористические организации, запрещенные в Российской Федерации ), рассчитывая включиться в борьбу за власть, если элиты не договорятся о фигуре преемника.

На этом, казалось бы, проблематика цветных революций затихла окончательно.

Между тем, ситуация стала обостряться на другой стороне Земного шара — в Центральной Америке. Там на пороге цветной революции, активно разогреваемой США , оказалась Республика Никарагуа . Та самая республика, руководству которой США не могут простить ее пророссийскую позицию, поддержку всех российских внешнеполитических инициатив, признание Крыма и предоставление территории для базы российского флота.

Пророссийская позиция Никарагуа объясняется тем, что там вот уже 12 лет (с 2007 года) у власти находятся революционеры-сандинисты (члены СФНО — Сандинистского фронта национального освобождения), боровшиеся в 60-70-х годах против диктатора Самосы — ставленника тех самых Соединенных Штатов.

В борьбе с контрас лидера сандинистов команданте Даниэля Ортега активно поддерживал Советский Союз, прямым преемником которого сегодня официально является Российская Федерация.

Во многом именно благодаря поддержке СССР сандинисткая революция в Никарагуа в 1979 году победила, обеспечив сандинистов властью до 1990 года, когда в результате прошедших в стране свободных демократических выборов партия сандинистов с небольшим перевесом уступила власть Виолетте Чаморро — кандидату от объединенной оппозиции.

Однако пришедшие к власти правые стали столь ревностно насаждать старые порядки, возвращая страну в период колониальной зависимости от США, что в 2006 году народ вновь проголосовал за сандинистов, выдав команданте Даниэлю новый мандат доверия.

Комментируя победу сандинистов, соратник Даниэля Ортеги , старый партизан Луис Альберто Молина Куадро (бывший посол Никарагуа в России, сегодня — замминистра иностранных дел Никарагуа) в 2013 году в личной беседе с автором настоящей статьи сказал, что «в политике мы защитили свою диссертацию: за эти годы мы прошли путь от партизанской войны до победы в свободных демократических выборах».

Нынешние протесты в Никарагуа имеют примерно ту же причину, что и в других странах Латинской Америки: под влиянием кризисных тенденций в экономике правительство вынуждено сокращать социальную поддержку населения, которое, в свою очередь, всегда воспринимает это чрезвычайно болезненно.

Движущей силой протестов в Никарагуа выступает молодежь, выросшая уже при правлении сандинистов, которая, привыкнув к хорошему уровню жизни (с высокими гарантиями социального обеспечения), требует лучшего. Но не может понять, что, помимо лучшего, может быть не просто хуже, а намного хуже, если события в Никарагуа пойдут по майданному сценарию.

Ситуацию активно подогревают американцы, действующие при этом очень осторожно: для управления протестующими они используют корпус из порядка двух тысяч активистов, подготовленных в США по программе «молодых лидеров»; подкупают чиновников среднего звена; «промывают мозги» мощной медийной поддержкой. Все, как во время цветной революции в Киеве в 2013-14 гг.

Формальной причиной начала массовых протестов послужила проводимая правительством Никарагуа пенсионная реформа, связанная, как и у нас, с повышением пенсионного возраста.

Против повышения пенсионного возраста сразу же выступила значительная часть населения страны, к которой присоединилась пассионарная молодежь. Протестующие вышли на улицы (первоначально это был мирный протест) с лозунгами недоверия правительству и с требованием провести досрочные президентские выборы.

Правительство Даниэля Ортеги первоначально (правда, довольно уклончиво) согласилось на требование демонстрантов (что, в свою очередь, вызвало временное затухание протестов: демонстранты стали расходиться по домам, проамериканские активисты не могли их удержать), а затем изменило свою позицию по данному вопросу, заявив, что «конституция досрочных выборов не предусматривает», значит, никаких досрочных выборов не будет.

Решение, в принципе, правильное: в условиях экономического кризиса, вынудившего сандинистов проводить непопулярные социальные реформы, сократившие их базу поддержки, идти на досрочные выборы было бы нельзя — они вряд ли смогли бы рассчитывать на победу.

Это, в свою очередь, породило цепную реакцию: в ответ на отказ сандинистов объявить досрочные выборы массовые протесты вспыхнули с новой силой, демонстранты стали строить баррикады (из булыжников, вывороченных из мостовых, груды которых власти пытаются снести с помощью тяжелой строительной техники), а в руках у протестующих появилось огнестрельное оружие. Причем оружие как самодельное (широко используются «бомбарды» — обрезки труб, запанные с одного конца, которые начиняют порохом и заряжают каменным или свинцовым ядром), так и фабричное — есть даже пистолеты-пулеметы «Хеклер-Кох», любимое штатное оружие Отдельного корпуса морской пехоты США. Доставленное протестантам, видимо, прямиком «оттуда».

Подогреваемая американцами, ситуация в Никарагуа не просто накаляется — она развивается строго по украинскому сценарию. Причем — в самом худшем его варианте, который по крови и последствиям может превзойти киевский «Евромайдан». И это не может не тревожить.

Никарагуа — не просто наш важнейший стратегический союзник в регионе; это страна, ставшая базой для нашего флота; государство, в столице которого действуют российские официальные представительства (самые крупные в Латинской Америке) не только министерства обороны и ключевых спецслужб, но даже Следственного комитета РФ

Мало того, в Манагуа вот уже несколько лет действует российский центр по профессиональной переподготовке наркополицейских со всей Латинской Америки, созданный под эгидой МВД РФ (в соответствии с постановлением российского правительства ), и действует очень эффективно.

По сути, это инструмент нашей «мягкой силы», ежемесячно дающий эффект на всю Латинскую Америку не меньший, чем проведенный нами ЧМ по футболу.

Если дать цветной революции в Никарагуа победить, трудно даже представить, какой ущерб это нанесет национальным интересам Российской Федерации. А без поддержки команданте Даниэль не выстоит: ситуация в стране все больше выходит из-под его контроля.

Если сейчас не поддержать его самым серьезным образом (кредитами и, возможно, специалистами по противодействию цветным революциям), Никарагуа будет для нас потеряна.