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Госдума призвала россиян отказаться от поездок в ЦАР
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Госдума призвала россиян отказаться от поездок в ЦАР 

Федеральное агентство политических новостей 11 часов назад
Так он прокомментировал информацию о гибели трех российских журналистов в ЦАР. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на свои источники сообщило, что три человека с пресс-картами найдены убитыми в Центральноафриканской республике. Предположительно, они являлись россиянами. Некоторые СМИ писали, что двое из троих убитых — сотрудники «Известий». Позже издание опровергло эту информацию.
В «Центре управления расследованиями» Михаила Ходорковского подтвердили, что направляли в ЦАР съемочную группу. В нее входили Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко. Журналист Максим Шевченко сообщил агентству РИА Новости, что бывшая жена журналиста Орхана Джемаля Ирина Гордиенко уже подтвердила, что он был среди убитых в ЦАР. Морозов заявил, что хоть и ведомство не может запретить посещать опасные страны, по поводу ЦАР давно известно, что там часто происходят конфликты. В стране по факту отсутствуют органы госуправления, и никто не может там гарантировать безопасность кого-либо. Также депутат отметил мужество и самоотверженность российских журналистов, решившихся поехать в такую нестабильную страну.
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