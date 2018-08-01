Курильские острова покрываются сетью современных дорог

На Курилах реконструируют дороги. Уже обновили несколько километров полотна проезжей части около Южно-Курильска

Чтобы добиться идеально ровного покрытия, по дороге проходят сразу несколько катков. Начальная температура асфальта около 125 градусов. Разровнять материал нужно пока он не остыл до 80. Каждая машина проезжает по свежему участку минимум 3 раза. «Черепашья скорость» неслучайна.

Реконструкция проезжей части из Южно-Курильска до Головнино началась в 2016 году. Несколько километров полотна дорожники уже обновили. Но работы еще много. Сегодня магистраль строят сразу на двух участках. Между 25-м и 31-м километром уже приступили к укладке асфальта. Этот объект обещают сдать в ноябре. А между 3-м и 15-м километром пока идут земляные работы.

На строительство дороги регионального значения направили около 570 миллионов рублей. Полностью одеть ее в асфальт планируют в 2019 году. Тогда же начнут строительство на острове Шикотан. Дороги возводят и в населенных пунктах. В Южно-Курильске уже покрыли асфальтом большую часть из них. В этом году планируется закончить строительство на улице Набережная.

Сейчас проекты проходят государственную экспертизу. В планах муниципалитета покрывать асфальтом ежегодно около одного километра дорог в населенных пунктах. Сделав, тем самым, Курилы комфортнее не только для местных жителей, но и туристов.