Ещё
Курильские острова покрываются сетью современных дорог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курильские острова покрываются сетью современных дорог 

Вести.Ru 47 минут назад
На Курилах реконструируют дороги. Уже обновили несколько километров полотна проезжей части около Южно-Курильска.
Чтобы добиться идеально ровного покрытия, по дороге проходят сразу несколько катков. Начальная температура асфальта около 125 градусов. Разровнять материал нужно пока он не остыл до 80. Каждая машина проезжает по свежему участку минимум 3 раза. «Черепашья скорость» неслучайна.
Реконструкция проезжей части из Южно-Курильска до Головнино началась в 2016 году. Несколько километров полотна дорожники уже обновили. Но работы еще много. Сегодня магистраль строят сразу на двух участках. Между 25-м и 31-м километром уже приступили к укладке асфальта. Этот объект обещают сдать в ноябре. А между 3-м и 15-м километром пока идут земляные работы.
На строительство дороги регионального значения направили около 570 миллионов рублей. Полностью одеть ее в асфальт планируют в 2019 году. Тогда же начнут строительство на острове Шикотан. Дороги возводят и в населенных пунктах. В Южно-Курильске уже покрыли асфальтом большую часть из них. В этом году планируется закончить строительство на улице Набережная.
Сейчас проекты проходят государственную экспертизу. В планах муниципалитета покрывать асфальтом ежегодно около одного километра дорог в населенных пунктах. Сделав, тем самым, Курилы комфортнее не только для местных жителей, но и туристов.
Вести.Ru: последние новости
30 ударов ножом: сестры-убийцы побывали на следственном эксперименте Толпа грабителей до потери сознания избила прохожего в Краснодаре ФСИН будет проверять архивные записи видеорегистраторов в колониях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал174
Лепс ударил Аллу Михееву334
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке38
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете12
России пообещали «санкции из ада»111
Видео
01:30
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение